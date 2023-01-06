兔年央視春晚舞台定調 「國家寶藏」製片人任總導演

中央廣播電視總台導演、製片人于蕾將接棒兔年春晚總導演一職。(取材自新華網)

距2023 兔年央視春晚直播還有17天，北京青年報記者從央視獨家獲悉，中央廣播電視總台導演 、製片人于蕾將接棒總導演一職。此外，今年春晚走神怪風，以「山海經」、「抱朴子」、「史記」等典籍中的神獸為原型，設計出麒麟、鳳凰、白澤、貔貅等中國神獸形象，讓孩子們從中國傳統文化中找到自己喜愛的精神「偶像」。

北京青年報報導，于蕾是央視資深節目製作人，在央視曾任「國家寶藏」製片人、總導演。據悉，于蕾2013年就擔任央視春晚總撰稿，2014年擔任央視春晚總撰稿兼歌舞類節目導演，2015年任央視春晚總體設計，2022年任中央廣播電視總台春晚副總導演。于蕾也曾參與中國重大文藝活動，包括2016年任杭州G20文藝演出「最憶是杭州」文學總撰稿，2022年北京冬奧 會開閉幕式文學總撰稿。

據報導，于蕾日前在中央廣播電視總台舉辦的「大春晚季」品牌授權，與版權文創暨「百人千創」合作計畫雲發布活動上，分享總台2023年春晚的創作情況。2023年春晚以「欣欣向榮的新時代中國，日新月異的更美好生活」為主題，全新設計的吉祥物「兔圓圓」是春晚40年歷史上首個通過互聯網大數據分析初始配方、原創的總台春晚吉祥物IP。

據悉，舞美設計體現「滿庭芳」的理念，創意取自距今6000年至4800年前的廟底溝彩陶標誌性的「花瓣紋」，由四瓣花結構演化而成的演播廳頂部藝術裝置，既是根植於中華文明的美學創造，又是綻放著現代設計理念的創新呈現。