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嫁副總裁男友？范冰冰曬美照 無名指頂超大戒指

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰秀出新照，戒指極為明顯。（取材自微博）
范冰冰秀出新照，戒指極為明顯。（取材自微博）

女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波沉潛一段時間，隔年就傳出與未婚夫李晨黯然分手；直到去年6月被目擊與某家金融集團的副總裁在大街上親暱摟抱，新戀情曝光。去年最後一天，范冰冰突然曬出自拍照，被眼尖網友發現無名指上戴了大戒指，不免讓人猜測是否好事近了。

根據港媒報導，最近跨年夜，范冰冰曬出三張自拍照，只見她的皮膚依然雪白、零毛孔，黑髮也如瀑布般，外型依舊姣好。不過更引人注目的是她無名指上巨大的紅寶石鑽戒，非常吸睛，網友紛紛猜測她已經被求婚成功，不過范冰冰尚未回應。

范冰冰秀出新照，戒指極為明顯。（取材自微博）
范冰冰秀出新照，戒指極為明顯。（取材自微博）

單身3年多的范冰冰去年被中國狗仔拍到，帶著一名男子跟家人聚餐，期間她還不時摸男子微凸的肚子、親吻手和額頭，因而被傳出有新戀情。微博娛樂博主「吃瓜群眾CJ」爆料，該男子跟范冰冰同年，1981年出身，疑似叫做郭岩峰，曾在軍隊待18年，甚至還拿過二等功，離開軍隊後進入公司當副總裁；該博主自稱曾在公司活動上碰過范冰冰新歡幾次，形容對方隨和、工作能力強，大讚：「范冰冰找這樣的一個人還挺靠譜。」

范冰冰去年被拍有新男友。（取材自微博）
范冰冰去年被拍有新男友。（取材自微博）

范冰冰2015年和李晨公開認戀，2年後李晨在女方生日宴上求婚成功，還傳出兩人將舉行古堡婚禮。然而2018年范冰冰捲入陰陽合約風波，神隱數日後被開罰8.84億元人民幣（約1.39億美元），隔年和李晨黯然分手；2019年范冰冰曬出一段影片，說出：「我終於落落大方地放下了你，餘生我會帶著我的驕傲永不回頭，再見了熟悉的陌生人」，遭質疑是正式告別李晨。

范冰冰 微博

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