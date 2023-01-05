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「電眼男神」曾舜晞直球告白 新劇一集吻三次

記者楊起鳳／綜合報導
「我可能遇到了救星」曾舜晞（右）、梁潔甜蜜談愛，堪稱近期的黑馬甜寵劇。(圖：MyVideo提供)
「我可能遇到了救星」曾舜晞（右）、梁潔甜蜜談愛，堪稱近期的黑馬甜寵劇。(圖：MyVideo提供)

現年25歲、憑「倚天屠龍記」裡「張無忌」一角暴紅的曾舜晞，因擁有高大帥氣的外表和一雙電眼，晉升為新戲劇男神，且他因生於深圳，在美國、紐西蘭求學過，也曾赴南韓擔任練習生，精通流利的廣東話、英文和韓文，四種語言切換自如，可謂多才多藝。

治癒愛情劇「我可能遇到了救星」由「倚天屠龍記」張無忌、「電眼男神」曾舜晞、「絕代雙驕」梁潔主演，堪稱近期的黑馬甜寵劇，劇情輕鬆有趣，男女主角CP火花又強。

曾舜晞在劇中飾演霸氣診所院長陸昭西，與梁潔飾演的臨時助理葉時藍譜出浪漫愛情，曾舜晞不玩推拉的直球式告白讓人心動，對梁潔告白金句連發「我一定對妳負責到底」、「對妳是越來越確定的心之所向」、「妳說看到彩虹會遇到好事，那我就把彩虹送給妳」，兩人在確認彼此心意後，更在一集裡親了三次，甜蜜發糖不手軟。

劇中曾舜晞也喜歡創造出其不意的心動瞬間，有次曾舜晞吃完包子，梁潔問他會不會覺得膩，曾舜晞回應「我一般解膩喜歡吃點甜的」，接著就吻上對方，給予一記心臟爆擊。兩人在辦公室談起秘密戀愛，但仍擋不住小倆口熱戀，一下互餵對方吃巧克力，一下又趁著休息時間到外手牽手散步喝咖啡，曾舜晞還撒嬌說：「我被你蓋章了，所以就得賴著妳。」

曾舜晞與梁潔不只在戲裡互動甜蜜，戲外兩人互動也充滿粉紅氛圍，幕後花絮可見兩人經常有說有笑、互相打鬧，有次拍攝吻戲前，曾舜晞開心到合不攏嘴，讓梁潔忍不住笑虧他「你冷靜一點」，還跟工作人員說：「你們看他的嘴角，一整天都沒闔上過。」曾舜晞則是在受訪時，表示和梁潔合作很有默契，更大讚對方吻戲「很有經驗、很會親」。

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