和竇驍四年戀分手了？賭王千金何超蓮這樣說

何超蓮與男星竇驍於2019年公開認愛。(取材自Instagram)

澳門 賭王何鴻燊的三房千金何超蓮，與中國男星竇驍於2019年4月公開認愛，戀愛至今邁入第四年，但早前有傳兩人戀情生變已分手，何超蓮最近錄節目被問到感情問題直接回應了。

綜合香港 媒體報導，何超蓮已經回香港兩個星期，錄製香港綜藝節目「獎門人新春感謝祭」，被問到和竇驍傳出分手一事，她表示「感情挺好」，曾傳過她懷孕，對於感情傳聞「習慣就好」，透露目前關係穩定。她分享自己在上海開麵包店時，現場有人問起男友可有試吃過？何超蓮表態問下一題，再度引人好奇是否感情有風波？她再回「沒有風波，不想和大家分享，因多說多錯」。

被問到會不會比姊姊何超雲早結婚？何超蓮笑笑回應，「沒想過這個問題」。而被問「會不會找姊姊當伴娘、男友有沒有求婚？」何超蓮僅以「下一題」帶過，未直接給答案。

何超蓮認愛後，戀情一度高調，但最近男友過生日，何超蓮沒有發文祝福被質疑是不是分手了。她被網友問起可以發竇驍生日照嗎？親自留言「不給你們看」，加上笑臉表情符號，另一位網友好奇「超蓮，豆豆最喜歡吃你做的什麼菜？」她再回「都愛」，也加上笑臉表情符號，不再公開分享感情生活，轉趨低調。