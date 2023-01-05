曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

中國空姐網紅水滴果果曾被成龍要電話地址。（取材自微博）

微博 擁上萬人追蹤的中國空服員水滴果果，曾在飛機上遇到成龍，去年因發布一張跟成龍摟肩的合照，並透露對方跟他要電話和地址，說要寄禮物給她，衝上熱搜。空服員水滴果果因而獲得不少知名度，近日她的近況再次曝光，她獨自到醫院進行全身麻醉手術 ，更自言「十級寂寞」，獲得不少網友留言安慰。

綜合媒體報導，水滴果果日前在微博發文寫下，「體驗了把孤獨最高級，一個人去做全麻手術，所以沒什麼過不去的坎，就差一個人去唱KTV沒體驗了，等我出院準備去體驗一下 」。照片中可以看到水滴果果穿著醫院病服，吸著氧氣罩躺在病床上，手上還插著管子，另一張則是她疑似流鼻血，正用衛生紙止血。

中國空姐網紅水滴果果，分享自己入院動手術照片，卻被質疑為何開刀都要化妝。（取材自微博）

另據香港 01報導，水滴果果去年3月初更新一張和成龍在飛機上的合照暴紅，照片中對方還摟著她的肩膀一起比讚，她也配文稱：「大哥也太nice了！不僅給照相，還要了我地址電話，說要給我們寄禮物，也太平易近人了吧。」

水滴果果分享跟成龍合照，成龍也有寄禮物給她，雖然因為爭議不斷最後刪文，但水滴果果之後的生活質素突然大幅提升，更在古堡式酒莊喝紅酒，被說就像成為了一名貴婦。

水滴果果近期貼文曝光後，網友湧入留言關心近況，她本人回覆，「做了個不大不小的手術，鼻竇炎，鼻炎」，但也有網友留言質疑，為何做手術前要化濃妝，「是在蹭熱度嗎？」、「這麼想紅？」。