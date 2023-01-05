我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

日經：戴爾計畫2024年全面停用中國製造晶片

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

娛樂新聞組／即時報導
中國空姐網紅水滴果果曾被成龍要電話地址。（取材自微博）
中國空姐網紅水滴果果曾被成龍要電話地址。（取材自微博）

微博擁上萬人追蹤的中國空服員水滴果果，曾在飛機上遇到成龍，去年因發布一張跟成龍摟肩的合照，並透露對方跟他要電話和地址，說要寄禮物給她，衝上熱搜。空服員水滴果果因而獲得不少知名度，近日她的近況再次曝光，她獨自到醫院進行全身麻醉手術，更自言「十級寂寞」，獲得不少網友留言安慰。

綜合媒體報導，水滴果果日前在微博發文寫下，「體驗了把孤獨最高級，一個人去做全麻手術，所以沒什麼過不去的坎，就差一個人去唱KTV沒體驗了，等我出院準備去體驗一下 」。照片中可以看到水滴果果穿著醫院病服，吸著氧氣罩躺在病床上，手上還插著管子，另一張則是她疑似流鼻血，正用衛生紙止血。

中國空姐網紅水滴果果，分享自己入院動手術照片，卻被質疑為何開刀都要化妝。（取材自...
中國空姐網紅水滴果果，分享自己入院動手術照片，卻被質疑為何開刀都要化妝。（取材自微博）

另據香港01報導，水滴果果去年3月初更新一張和成龍在飛機上的合照暴紅，照片中對方還摟著她的肩膀一起比讚，她也配文稱：「大哥也太nice了！不僅給照相，還要了我地址電話，說要給我們寄禮物，也太平易近人了吧。」

水滴果果分享跟成龍合照，成龍也有寄禮物給她，雖然因為爭議不斷最後刪文，但水滴果果之後的生活質素突然大幅提升，更在古堡式酒莊喝紅酒，被說就像成為了一名貴婦。

水滴果果近期貼文曝光後，網友湧入留言關心近況，她本人回覆，「做了個不大不小的手術，鼻竇炎，鼻炎」，但也有網友留言質疑，為何做手術前要化濃妝，「是在蹭熱度嗎？」、「這麼想紅？」。

手術 微博 香港

上一則

金球獎頒獎誰出席？「貓王」點頭 阿湯不確定

延伸閱讀

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
鍾楚紅23歲全盛時期 曾與球王比利拍廣告

鍾楚紅23歲全盛時期 曾與球王比利拍廣告
薛凱琪演出沒突破… 惠英紅直指：40多歲陶瓷娃娃

薛凱琪演出沒突破… 惠英紅直指：40多歲陶瓷娃娃

熱門新聞

鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
葛曉潔闖蕩好萊塢10年。(取材自Instagram)

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

2022-12-28 08:59
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
中國當地疫情嚴峻，讓黃安相當感慨。（取材自微博）

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

2022-12-29 00:26

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元