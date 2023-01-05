離婚馮紹峰 趙麗穎重提定情作稱「上了一課」

趙麗穎吐露演員心路歷程。（取材自微博）

中國女星趙麗穎 2021年4月與男星馮紹峰離婚，結束一段僅維持兩年半的短命婚，兩人和平分手後，去年6月一度被拍到同一家會所共聚用餐，爆出疑似復合說，只是後來仍無下文，近日趙麗穎受訪提及過去飾演角色，坦言當年拍定情作演「盛明蘭」一角，是自己人生的一個轉折，更直呼：「是上了一堂課」。

當年，趙麗穎與馮紹峰一連合作主演電影 「西遊記女兒國」、電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」而傳出熱戀，但兩人對外始終三緘其口，直到2018年10月．趙麗16日生日當天，兩人同步在微博 曬出結婚證，正式對外宣布結為夫妻，隔年趙麗穎產下一子，正巧和「知否」劇情相似共結連理，只是現實人生無法照著劇本走，這段婚姻竟僅維持兩年半便打上「全劇終」。

兩人在去年曾被拍共餐，但事後卻未曾從各自口中吐出關於對方的隻字片語，「復合說」終究只是傳言，直到近日趙麗穎受訪，她坦言「知否」這部劇作是自己人生轉折，「學到了很多東西，上了一堂課。」雖未進一步解釋到底學到什麼，但對照該劇拍攝播映前後時間，趙麗穎的一番話言簡意賅。

在演員道路上，趙麗穎感謝遇到許多幫助過自己的人，過程中抓住機會，透過每個角色詮釋，一點一滴讓觀眾看到自己的成長，該段訪談也火速衝上微博熱搜，粉絲大讚趙麗穎「不忘初心」、「真正對得起演員二字」，也讚她「語言組織、運用、表達能力比以前強太多了！」