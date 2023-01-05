我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

離婚馮紹峰 趙麗穎重提定情作稱「上了一課」

記者陳慧貞／即時報導
趙麗穎吐露演員心路歷程。（取材自微博）
趙麗穎吐露演員心路歷程。（取材自微博）

中國女星趙麗穎2021年4月與男星馮紹峰離婚，結束一段僅維持兩年半的短命婚，兩人和平分手後，去年6月一度被拍到同一家會所共聚用餐，爆出疑似復合說，只是後來仍無下文，近日趙麗穎受訪提及過去飾演角色，坦言當年拍定情作演「盛明蘭」一角，是自己人生的一個轉折，更直呼：「是上了一堂課」。

當年，趙麗穎與馮紹峰一連合作主演電影「西遊記女兒國」、電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」而傳出熱戀，但兩人對外始終三緘其口，直到2018年10月．趙麗16日生日當天，兩人同步在微博曬出結婚證，正式對外宣布結為夫妻，隔年趙麗穎產下一子，正巧和「知否」劇情相似共結連理，只是現實人生無法照著劇本走，這段婚姻竟僅維持兩年半便打上「全劇終」。

兩人在去年曾被拍共餐，但事後卻未曾從各自口中吐出關於對方的隻字片語，「復合說」終究只是傳言，直到近日趙麗穎受訪，她坦言「知否」這部劇作是自己人生轉折，「學到了很多東西，上了一堂課。」雖未進一步解釋到底學到什麼，但對照該劇拍攝播映前後時間，趙麗穎的一番話言簡意賅。

在演員道路上，趙麗穎感謝遇到許多幫助過自己的人，過程中抓住機會，透過每個角色詮釋，一點一滴讓觀眾看到自己的成長，該段訪談也火速衝上微博熱搜，粉絲大讚趙麗穎「不忘初心」、「真正對得起演員二字」，也讚她「語言組織、運用、表達能力比以前強太多了！」

趙麗穎 微博 電影

上一則

「如懿傳」李純機場被熊抱 「馬思純」戀情疑曝光

下一則

小甜甜親述遭老公痛毆 堅持報警卻被指責「選了撒旦」

延伸閱讀

前夫熱戀 網瞎傳宋慧喬和小16歲車銀優戀愛中

前夫熱戀 網瞎傳宋慧喬和小16歲車銀優戀愛中
過冬至 趙麗穎在劇組包餃子 黃曉明帶兒子陪爸媽

過冬至 趙麗穎在劇組包餃子 黃曉明帶兒子陪爸媽
馮紹峰「蘭陵王」後再演腹黑帝王 索吻小12歲彭小苒

馮紹峰「蘭陵王」後再演腹黑帝王 索吻小12歲彭小苒
「蘭陵王」回歸腹黑鐵血帝王 馮紹峰索吻小12歲女星

「蘭陵王」回歸腹黑鐵血帝王 馮紹峰索吻小12歲女星

熱門新聞

鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
葛曉潔闖蕩好萊塢10年。(取材自Instagram)

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

2022-12-28 08:59
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
中國當地疫情嚴峻，讓黃安相當感慨。（取材自微博）

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

2022-12-29 00:26

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪