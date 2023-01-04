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60歲梁朝偉戴動物帽 滑雪賣萌網讚超可愛

娛樂新聞組╱綜合報導
梁朝偉曬出戴毛茸茸動物帽的自拍，網友大讚可愛。（取材自微博）
梁朝偉曬出戴毛茸茸動物帽的自拍，網友大讚可愛。（取材自微博）

梁朝偉今年60歲，但越老越可愛。他近日在社交平台曬出一張自拍，他身穿滑雪服，頭戴毛茸茸的動物帽，獲網友大讚「可愛到爆」、「少年感滿滿」，連南韓網友也加入點讚行列。

梁朝偉熱愛滑雪，幾乎每年都會與老婆劉嘉玲到北海道滑雪。劉嘉玲在2012年1月曾貼出梁朝偉戴上白熊造型頭套；梁朝偉2014年再被網友拍到戴白熊毛毛頭套滑雪，其後數年間也不時有他戴不同動物帽的照片出現。

新一年剛開始，他又在社交平台曬出戴上動物帽的新相片，面露皺紋卻賣萌，引起網友熱烈討論。

網友大讚梁朝偉「越老越可愛」、「可愛到爆」、「少年感滿滿」、「怎麼做到又長皺紋又可愛的」，還有人笑說：「有錢的少年就是每年滑雪都能買個新帽子。」

有粉絲好奇留言笑說：「又看到這個帽子啦。」而網友則表示：「不是哦，仔細看，這次是新的啦！」

此外，梁朝偉、周迅主演的「無名」宣布確定加入中國賀歲檔期大戰，將與吳京主演的「流浪地球2」、張藝謀執導的「滿江紅」，以及動畫電影「熊出沒之伴我熊芯」正面交鋒。梁朝偉和劉嘉玲也都在IG轉發海報宣布好消息。

梁朝偉新片「無名」確定加入中國賀歲檔期大戰。（取材自微博）
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梁朝偉 滑雪 電影

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