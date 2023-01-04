60歲梁朝偉戴動物帽 滑雪賣萌網讚超可愛
梁朝偉今年60歲，但越老越可愛。他近日在社交平台曬出一張自拍，他身穿滑雪服，頭戴毛茸茸的動物帽，獲網友大讚「可愛到爆」、「少年感滿滿」，連南韓網友也加入點讚行列。
梁朝偉熱愛滑雪，幾乎每年都會與老婆劉嘉玲到北海道滑雪。劉嘉玲在2012年1月曾貼出梁朝偉戴上白熊造型頭套；梁朝偉2014年再被網友拍到戴白熊毛毛頭套滑雪，其後數年間也不時有他戴不同動物帽的照片出現。
新一年剛開始，他又在社交平台曬出戴上動物帽的新相片，面露皺紋卻賣萌，引起網友熱烈討論。
網友大讚梁朝偉「越老越可愛」、「可愛到爆」、「少年感滿滿」、「怎麼做到又長皺紋又可愛的」，還有人笑說：「有錢的少年就是每年滑雪都能買個新帽子。」
有粉絲好奇留言笑說：「又看到這個帽子啦。」而網友則表示：「不是哦，仔細看，這次是新的啦！」
此外，梁朝偉、周迅主演的「無名」宣布確定加入中國賀歲檔期大戰，將與吳京主演的「流浪地球2」、張藝謀執導的「滿江紅」，以及動畫電影「熊出沒之伴我熊芯」正面交鋒。梁朝偉和劉嘉玲也都在IG轉發海報宣布好消息。
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