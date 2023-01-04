60歲梁朝偉戴動物帽 滑雪賣萌網讚超可愛

梁朝偉曬出戴毛茸茸動物帽的自拍，網友大讚可愛。（取材自微博）

梁朝偉 今年60歲，但越老越可愛。他近日在社交平台曬出一張自拍，他身穿滑雪 服，頭戴毛茸茸的動物帽，獲網友大讚「可愛到爆」、「少年感滿滿」，連南韓網友也加入點讚行列。

梁朝偉熱愛滑雪，幾乎每年都會與老婆劉嘉玲到北海道滑雪。劉嘉玲在2012年1月曾貼出梁朝偉戴上白熊造型頭套；梁朝偉2014年再被網友拍到戴白熊毛毛頭套滑雪，其後數年間也不時有他戴不同動物帽的照片出現。

新一年剛開始，他又在社交平台曬出戴上動物帽的新相片，面露皺紋卻賣萌，引起網友熱烈討論。

網友大讚梁朝偉「越老越可愛」、「可愛到爆」、「少年感滿滿」、「怎麼做到又長皺紋又可愛的」，還有人笑說：「有錢的少年就是每年滑雪都能買個新帽子。」

有粉絲好奇留言笑說：「又看到這個帽子啦。」而網友則表示：「不是哦，仔細看，這次是新的啦！」