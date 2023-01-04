迪麗熱巴發聲明喊告：未懷孕、沒約會肖戰

迪麗熱巴傳出熱戀懷孕，工作室發聲明稱是不實消息。（取材自微博）

最近有關迪麗熱巴 戀愛懷孕的傳聞可謂愈演愈烈，更有狗仔爆出她與肖戰約會的照片，但被粉絲抓包是P圖，還好熱巴工作室終於反應了過來，在深夜發布聲明稱消息不實，但未強調單身或沒懷孕，再度引發質疑。

中國狗仔「吃瓜少女張小寒」以踢爆藝人大料而聞名，近日，她在微博 上曬出一張照片，照片中一男一女戴著帽子口罩 ，一同推著行李，看似十分甜蜜。她更配文寫下：「女的是迪麗熱巴無疑，男的是誰？」，雖然文中並未明指是何人，但粉絲們依然從穿搭中分辨出男方是因「陳情令」而暴紅的肖戰。

豈料，這則爆料尚未發酵，粉絲們便發現這張照片是P圖照，更抓出真正的照片，原來的內容是迪麗熱巴與女助理，女助理被移花接木成神秘男子。此則貼文雖然已被刪除，但造謠的舉動已經引爆網友怒火，在貼文底下開罵。

對於各種傳聞，熱巴工作室終於發布了嚴正聲明，主要提到了兩個重點：

第一，熱巴工作室否認了近期有關熱巴的不實消息，表示相關內容純屬惡意造謠，無中生有，嚴重侵犯了熱巴的合法權益；第二，熱巴工作室已經採取了法律手段，蒐集了證據進行維權，要求相關用戶停止侵權行為。聲明最後日期明確還蓋了公章，形式很是正規。

熱巴所屬經紀公司嘉行傳媒也第一時間轉發了聲明，再次強調會依法維權，追究造謠者的法律責任。

聲明下方評論區紛紛支持熱巴維權的行為，但也忍不住留下一句：「下次快點」。但也有網友指出，聲明沒有明確點明存在哪些不實消息，是戀愛不實還是懷孕不實？此外，聲明也沒有強調熱巴單身未孕，「嚴格說，就是只有否認闢謠，但沒有正面澄清。」