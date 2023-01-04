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星女郎黃聖依甩婚變 紅毯深V美背殺迷暈網友

娛樂新聞組／綜合報導
黃聖依近日出席紅毯活動大秀美背。(取材自微博)
黃聖依近日出席紅毯活動大秀美背。(取材自微博)

「星女郎」黃聖依2007年與巨力集團副總裁楊子結婚後，育有兩個寶貝兒子，近期兩人卻疑似婚變，引起外界熱議，他們始終未對外說明。近日黃聖依出席活動，一身藍色深V露背禮服成為全場焦點，似乎不受婚變傳言影響。

去年七夕黃聖依與老公楊子各自在微博發文並標註對方，當時被認為是放閃，不過網友卻發現疑似是藏頭詩，黃聖依的藏頭詩為「歲月如歌各自安好」，楊子則是「相見不如懷念」，文末都寫著「新開始、新旅程」，另外兩人都只放個人獨照，而不是過去的甜蜜合照，令外界猜測是否婚姻生變。

不過楊子去年12月曬出黃聖依的影片並寫下：「哈哈哈，聖依像永遠長不大的孩子，雖然兒子長得都快比她高了，她依然童心具在、蹦蹦跳跳」，黃聖依在影片對著鏡頭說：「你怎麼不過來？」疑似是拍給楊子的影片，隨後兩人合體錄製新年祝福，網友推測他們應該已經和好。

黃聖依近日以特邀嘉賓身分出席第九屆絲綢之路國際電影節的閉幕式，她身穿一襲灰藍色禮服驚豔全場。黃聖依全身半透明的綢緞布料上縫滿大小亮片，呈現流水般波紋，裙襬隨她動作變換彷彿流動的粼粼波光，加上大膽的前後挖空剪裁設計，正面深V延伸到肚臍上，背後則是多處大挖空，掀起網友暴動。

網友暴動紛紛嗨喊「太美了，姐姐狀態無敵了」、「這美背直接殺了我」、「一個背影就讓人淪陷」、「美到我心坎上了」。

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