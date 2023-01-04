星女郎黃聖依甩婚變 紅毯深V美背殺迷暈網友

黃聖依近日出席紅毯活動大秀美背。(取材自微博)

「星女郎」黃聖依2007年與巨力集團副總裁楊子結婚後，育有兩個寶貝兒子，近期兩人卻疑似婚變，引起外界熱議，他們始終未對外說明。近日黃聖依出席活動，一身藍色深V露背禮服成為全場焦點，似乎不受婚變傳言影響。

去年七夕黃聖依與老公楊子各自在微博 發文並標註對方，當時被認為是放閃，不過網友卻發現疑似是藏頭詩，黃聖依的藏頭詩為「歲月如歌各自安好」，楊子則是「相見不如懷念」，文末都寫著「新開始、新旅程」，另外兩人都只放個人獨照，而不是過去的甜蜜合照，令外界猜測是否婚姻生變。

不過楊子去年12月曬出黃聖依的影片並寫下：「哈哈哈，聖依像永遠長不大的孩子，雖然兒子長得都快比她高了，她依然童心具在、蹦蹦跳跳」，黃聖依在影片對著鏡頭說：「你怎麼不過來？」疑似是拍給楊子的影片，隨後兩人合體錄製新年祝福，網友推測他們應該已經和好。

黃聖依近日以特邀嘉賓身分出席第九屆絲綢之路國際電影 節的閉幕式，她身穿一襲灰藍色禮服驚豔全場。黃聖依全身半透明的綢緞布料上縫滿大小亮片，呈現流水般波紋，裙襬隨她動作變換彷彿流動的粼粼波光，加上大膽的前後挖空剪裁設計，正面深V延伸到肚臍上，背後則是多處大挖空，掀起網友暴動。

網友暴動紛紛嗨喊「太美了，姐姐狀態無敵了」、「這美背直接殺了我」、「一個背影就讓人淪陷」、「美到我心坎上了」。