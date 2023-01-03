「神仙姐姐」劉亦菲轉型時裝劇 李現被讚好會親

「去有風的地方」男女主角劉亦菲、李現人氣都很高。(取材自微博)

因演出多部古裝作品被封為「仙女姐姐」的劉亦菲 ，繼去年「夢華錄」後，又將有新的電視作品與大家見面，她和李現搭檔主演的時裝劇「去有風的地方」，被視為劉亦菲轉型之路的第一步，她在劇中換穿多套時裝，整體非常時髦、顏值在線。

ETtoday報導，「去有風的地方」是劉亦菲出道20年來第一部現代時裝劇，也是李現繼睽違四年後的新作品。該劇由「以家人之名」的導演 、編劇再次合作，打造清新田園治癒風格，劇情講述劉亦菲飾演的許紅豆因為閨密去世，生活和工作陷入低谷，她獨自前往大理雲苗村的「有風小院」休息調整心情，在那裡認識了辭去高薪工作、回鄉創業的謝之遙（李現飾）。

預告片中，李現親吻劉亦菲的畫面也被網友熱烈討論，「好會親」，與劉亦菲之間的CP化學反應讓網友稱「現代偶像劇之神回來了」、「BG戲還是得李現」。

劉亦菲與李現的首度合作，讓很多網友都非常期待，「好期待劉亦菲跟李現之間的火花」「感覺設定非常接地氣，希望別辜負我的期待」「劉亦菲演技就是值得期待，看完古裝劇之後，想看現代劇了」「照片太美了，劉亦菲根本滿滿少女感」。不過也有部分網友既期待又怕受傷害，「有點擔心演現代劇，劉亦菲會翻車，感覺她更擅長古裝或民國劇。」