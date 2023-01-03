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熱巴懷孕風波升級 7個月沒拍戲準備出國待產？

娛樂新聞組╱綜合報導
迪麗熱巴的懷孕傳聞遲遲未停歇。(取材自微博)
迪麗熱巴的懷孕傳聞遲遲未停歇。(取材自微博)

中國女星迪麗熱巴懷孕風波在網上持續愈傳愈烈，現在還有知名八卦媒體曬照直呼迪麗熱巴和黃景瑜很好磕，似乎暗指兩人關係不一般，讓網友們忍不住懷疑孩子爸爸是不是就是黃景瑜？

蓋飯娛樂報導，懷孕風波起因是2022年底有八卦媒體爆料，娛樂圈即將有一位一線頂流女星要在2023年官宣生子；一開始許多網友懷疑是馬思純或楊紫，因為馬思純和樂隊成員張哲軒力排眾議戀愛了很久，加上由於身材發福，不只一次被懷疑祕密懷孕。

至於30歲的楊紫，此前被拍到與男性友人互餵蛋糕，爆出戀愛消息，還有網友透露她的肚子最近看起來也大了一圈。

不過現在，大家把懷疑的目光鎖定在迪麗熱巴身上，畢竟她已經七個月沒有進組拍戲，就連往常積極參加的紅毯活動她也沒有露面，2022年的跨年晚會她更是一個都沒參加，相當罕見。

迪麗熱巴和其工作室都沒有直接發文闢謠，迪麗熱巴只曬出了一張自己腹肌照，似乎在委婉地澄清自己沒有懷孕；然而沒過多久，有粉絲爆料迪麗熱巴發的腹肌照根本就是以前的舊照片，也有網友懷疑，迪麗熱巴是不是以出國工作為藉口，想要悄悄地到國外待產生子。

據報導，黃景瑜也被捲入這次迪麗熱巴的懷孕風波，先前他和迪麗熱巴合作電視劇「幸福，觸手可及！」時曾傳出緋聞，如今又被點名，孩子爸爸是不是就是黃景瑜。

迪麗熱巴 八卦 2023

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