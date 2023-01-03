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周星馳回歸幕前？田啟文：他一定會復出演戲

娛樂新聞組╱綜合報導
周星馳自「長江7號」後已十多年沒演過戲。(取材自豆瓣電影)
周星馳自「長江7號」後已十多年沒演過戲。(取材自豆瓣電影)

港星周星馳(星爺)會導演、會演戲，早期曾演過許多膾炙人口的喜劇，至今仍為影迷津津樂道；但60歲的周星馳，自從自導自演電影「長江7號」後就完全退居幕後，儘管一直有傳聞他將復出幕前，但10多年過去仍無無聲息。近日，他在社交平台疑似透露復出拍戲的可能。

浪娛娛樂報導，2023年第一天，周星馳在社交平台分享「食神」劇照，並表示：「新的一年，有什麼願望，通通講出來！」台灣藝人陳漢典評論說，「想看星爺再演戲」，周星馳回應他：「既然你那麼捧場，我唯有考慮下啦！」為復出幕前埋下伏筆。

另據香港01報導，綽號「田雞」的港星田啟文曾為周星馳打工多年，算是相當了解星爺的人之一；近日他接受資深電影人文雋訪問時聊到周星馳，預告星爺之後一定會復出拍戲，「他心中的熱情還在」。周星馳最後一次幕前演出是2008年上映的電影「長江7號」。

不過田雞也說，大家可能還要等多幾年，預計周星馳會在65歲之後才會再回歸幕前演出：「他熱愛演戲，但要脫離以前任何一個角色，不要有任何以前的影子，大家不要再回憶以前的周星馳是怎麼樣的」，言下之意就是星爺就算復出，應該也不會演無厘頭喜劇。

事實上，周星馳過去也曾說過類似的話，當年宣傳電影「美人魚」時，媒體問他什麼時候會復出演戲？他說：「都幾十歲，一把年紀啦」，但隨後又改口：「我先專注做好導演的工作，做導演比演員演得更多，因為大小角色都會要導演演一次給演員看，不過我對於做演員的熱情，從來都沒有熄滅過」。

周星馳是許多影迷心目中的「喜劇天王」。(取材自微博)
周星馳是許多影迷心目中的「喜劇天王」。(取材自微博)

周星馳 導演 電影

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