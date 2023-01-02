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「康伯」龔錦堂走了 「外來媳婦本地郎」演員不捨痛別

娛樂新聞組／綜合報導
「康伯」龔錦堂曾演出「外來媳婦本地郎」。（取材自微博）
「康伯」龔錦堂曾演出「外來媳婦本地郎」。（取材自微博）

「外來媳婦本地郎」的「二嫂」、「三嫂」通過社交平台痛別「康伯」龔錦堂。

2023年的第一天……淚流滿面」演員錢一瑩表示：「沒有想到這是最後的一張合照。老爺，康伯，您一路走好。」廣州日報報導，虎艷芬表示：「2023元旦就聴到噩耗…2022年12月9日是我們最後一次見面，早知道會這樣我一定給您一個大大的緊緊擁抱，不，我要好好給您道個別。不！我有好多話對您說。這二十多年感謝您！」虎艷芬動情表示：「觀眾喜歡您不捨得您…外劇康家再也聽不到您的笑聲…老豆！老豆呀！您慢慢行呀。」

「外來媳婦本地郎」劇組透露，「康伯身體不好，我們大家一直都很擔心。但這個消息真的很突然，劇組上下都非常痛心、傷心」。

「康伯」龔錦堂出生於廣東省廣州市，為廣州話劇團演員，曾出演電視劇「外來媳婦本地郎」、「外來妹」、「少年包青天」、話劇「千萬不要忘記」、「72家房客」等。

報導指出，不拍戲的時候，龔錦堂普通得跟一般公園裡打拳遛鳥的老爺爺沒什麼兩樣——生性低調的他，除了喜歡回番禺老家呼吸新鮮空氣外，還喜歡養鳥遛鳥，日常生活不帶任何「星」味。平時不用拍戲時龔錦堂也很喜歡帶上老伴回家鄉走走親戚、呼吸一下新鮮空氣。

2023

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