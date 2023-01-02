張韶涵跨年開唱「走音」？網挺：被電視台害的

張韶涵走音？有網友為她澄清，是現場收音出了問題。（取材自微博）

台灣藝人張韶涵近年來轉往對岸發展，取得不錯成績，跨年夜她在江蘇衛視開唱，竟被發現大走音，甚至破音，實力派歌手翻車一度令網友掀起熱議。其實，不只張韶涵，情歌王子薛之謙當天也被指破音；事後，有網友PO出現場影片澄清是收音問題，還強調張韶涵現場「穩到不行」。

綜合媒體報導，張韶涵跨年夜在江蘇衛視表演，播出卻被發現嚴重走音；她在演唱「破繭」時音準失常，整首歌聽起來七零八落，唱到「擊潰」兩字還破音，被網友形容是車禍 現場，更有網友發現「薛之謙也怪怪」。

這段影片在微博瘋傳，但也有人指是電視台的收音太差，害藝人被黑，也有觀眾PO出在現場拍攝的影片澄清，現場的影片中清楚聽見張韶涵的歌聲相當穩健，音準也沒有問題，網友表示，「收音問題好嗎，可以去看現場直拍，穩得一匹」、「伴奏和混響還有人聲效果器都沒頂上去」、「江蘇衛視這收音是沒有調好嗎什麼情況」。

另一位在陸台星王心凌 去年猛奪「乘風破浪」總冠軍，在大陸聲勢扶搖直上，迎來2023年同時也將慶祝出道20周年，她透露已經展開新專輯籌備工作，也希望可以舉辦巡迴演唱會與觀眾近距離見面。

她跟「披荊斬棘」冠軍蘇有朋 在湖南衛視跨年晚會合體，先是身穿白色深V洋裝展現小蠻腰帶來經典歌曲「月光」，接著唱起蘇有朋所屬小虎隊的金曲「紅蜻蜓」，全場氣氛熱烈，隨後蘇有朋化身「王心凌男孩」，以改編曲風唱出了不同感覺的「愛你」，王心凌驚喜登台合跳全新舞步，完美演出回憶雙殺。