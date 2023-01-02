挺過被劈腿風波 馬國明成功求婚湯洛雯

馬國明（右）求婚湯洛雯成功。（取材自Instagram）

48歲港星馬國明2019年爆出前女友黃心穎偷吃許志安，綠帽風波在當時鬧得沸沸揚揚，如今挺過風雨，今日元旦馬國明求婚新女友湯洛雯成功，還特別選了具有意義的時刻13：14宣布喜訊，代表「一生一世」。

馬國明和湯洛雯交往2年多，外界不停向兩人催婚，先前馬明出席活動時，終於透露他有意於今年迎娶對方，並打算旅行結婚。日前兩人終於一起宣布求婚成功，他們同時在IG曬出兩隻馬的娃娃，其中一隻馬娃娃還戴著大鑽戒，宣布兩人正式訂婚。

回顧二人過往的情史，都曾各自經歷了多段戀情又或是緋聞 ，馬明的情路更可以用坎坷來形容。

馬國明和前女友、港姐黃心穎曾交往2年，卻在2019年爆出女方劈腿人夫許志安，原本事發時馬國明還跳出來幫女方講話，以為兩人會繼續攜手走下去，豈料仍畫下句點。此外，馬國明也曾和胡定欣交往，後來因性格不合分手，一說馬國明受不了女方的「公主病」。

據港媒報導，黃心穎認愛樂隊RubberBand的鼓手泥鯭（黎萬宏），還被拍到一起遛狗，過著甜蜜的同居生活。被問到是否已有結婚計畫時，黃心穎表示目前還沒有，仍是事業優先。