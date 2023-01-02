「縱有疾風起」戲骨雲集 靳東靠眼神過招

「縱有疾風起」除了男主角靳東（見圖）是演技派，更不缺倪大紅等老戲骨。（取材自微博）

由費振翔執導，靳東、宋佳、田雨、楊玏主演的電視劇「縱有疾風起」開播了。該劇講述公關公司老闆唐塵（靳東飾）在事業蒸蒸日上的時候，遭遇未婚妻爍冰（宋佳飾）「背叛」而不得不宣布破產 ，並艱難開啟二次創業之路的故事。

勵志熱血的創業故事，職場中的人情冷暖，再加商海沉浮、人生經歷的各種反轉，以及全員演技派的實力演繹，「縱有疾風起」可謂提前預定開年「爆款」。

搜狐娛樂報導，「縱有疾風起」日前發布「破風前行版」預告，靳東、宋佳、田雨、楊玏、孫淳、曾黎、辛芷蕾、倪大紅等一眾主演悉數「出鏡」。短短3分鐘不到的預告片就將該劇中商場的瞬息萬變、人生的起伏變化演繹得淋漓盡致。快節奏、多反轉，又略帶一絲懸疑氣氛的劇情設定，可謂吊足觀眾的胃口。

劇中，靳東飾演公關公司老闆唐塵，用未婚妻爍冰的話說，是「業內炙手可熱，數一數二」的頂級「公關先生」。人到不惑之年的唐塵，致力於將他一手創立的公關公司打造為業內的標桿。但外部環境的壓力，卻讓他不得不面對人生的重大抉擇。

報導指出，宋佳飾演的爍冰，是一位雷厲風行、處事果斷的女總裁，在事業上足以和未婚夫唐塵比肩。但15年前父親被逼跳樓身亡的一幕，卻成為了她人生始終無法擺脫的陰影；為了找出當年的真相，爍冰將自己包裹在堅硬的外殼之下，即便對心愛之人也無法完全敞開心扉。

開篇劇情中，暔興集團遭遇重大公關危機，唐塵成為了暔興集團董事長葉守儒眼中的一根「救命稻草」。與此同時，兩家公司的收購談判進入關鍵期，如果這起事件處理恰當，唐塵將幫助公司擺脫資金危機。就在此時，爍冰收到了公司開出的兩封信件——一封辭職信，一封升職信。想要升職，爍冰就必須與唐塵分手，並和他就此畫清界限。沒想到，爍冰卻用了最決絕的方式，「背叛」了唐塵的信任，也讓後者的人生一秒跌落谷底。

報導稱，「縱有疾風起」從主角到配角，每一位都是用作品說話的實力演員。靳東曾榮獲「中國話劇金獅獎」、「華鼎獎近現代電視劇最佳男演員獎」；宋佳曾獲得「中國電影 金雞獎最佳女主角」、「白玉蘭獎最佳女主角」、「華鼎獎最佳女主角」；田雨曾獲得「白玉蘭獎最佳男配角」；楊玏則將「國劇盛典最佳新人男演員獎」、「華鼎獎中國百強電視劇最佳新銳獎」等各大新人獎項收入囊中。