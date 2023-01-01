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才撇清婚變說 伊能靜新年突認了「不管不查」婚姻現況

記者陳慧貞／即時報導
伊能靜、秦昊。(取材自微博)
伊能靜、秦昊。(取材自微博)

女星伊能靜與小10歲演員秦昊於2015年結婚，育有1女，夫妻才度過七年之癢，日前秦昊被爆出與1女過從甚密，疑似鬧出婚變，事後伊能靜出面澄清否認，迎來新的一年，她在微博發文吐露婚姻現況。

伊能靜在2022年的最後一天談及去年是「開掛的一年」，直言很多人對成功女性的定義是有幸福婚姻、社會成就和乖巧兒女，「但我在這個階段，卻深深體驗到即使沒有這一切，我依然是一個有價值有安全感深愛自己與世界的人，活著本身就是意義，餘下皆是創造。」

她認為：「生命中的每個人都是來去關係，每一個人來到生命中都有種學習的意義」，自從當媽媽後，伊能靜清楚明白教養孩子時，與其做一個完美母親，更希望培養孩子遇到挫折有戰鬥力、判斷力，而成為不傷害自己與他人的成年人。

提到婚姻，54歲的伊能靜經歷過一次的婚姻，在投入另一段婚姻，如今心得是「怎麼舒服怎麼來」，並稱：「我跟秦先生給彼此極大的空間，我不管不查，繼續事業」，認為人生過半百，無需在乎世俗眼光，夫妻都給予彼此極大空間，老公只要用心拍戲，照顧好老老小小就好，「用婚姻來約束或管束，我都過了那個年紀。人最好的自我管理是責任感。人與人都是緣分，我只希望此生永遠是善緣。不以長短來定論，而是我從中獲得了什麼，而秦先生和我擁有了米粒，足夠我感恩上天一生。」

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