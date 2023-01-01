群星跨年晚會 楊冪露美腿唱搖滾、王俊凱吊威牙出場

楊冪穿著斑馬紋皮草，性感摩登。（取材自微博）

2022年跨年夜來了，湖南、東方、浙江、江蘇等衛視精采節目輪番上演，許多明星使出渾身解數，除了熱歌勁舞，也有人單手吊威亞(鋼絲)從天而降出場，此外，不可避免的現場走音還是發生了，還有人被嘲發福，跨年晚會可說是狀況不斷。

香港 01報導，女星楊冪 跨年夜當晚亮相湖南衛視跨年晚會，身穿閃鑽洋裝大露美腿，外披同品牌的斑馬紋皮草，性感、時尚、保暖都兼顧。自帶娃娃音的她演唱「你怎麼這麼好看」俏皮又霸氣，「楊冪你怎麼這麼好看」的話題隨即登上微博 熱搜，不愧是十足話題女王。

除此之外，楊冪還和歌手大張偉一起演繹搖滾版「月亮代表我的心」，隨著音樂手舞足蹈，在台上收放自如，high爆全場。

另一個登上湖南衛視跨年晚會的女星楊紫，帶來甜美歌曲「粉色海洋」，只是不知是不是久未露面，她本人狀態並不是特別好，面部發腫發胖，幾乎看不出原來的輪廓。

Angelababy（右）與24歲小鮮肉姚琛合唱。（取材自微博）

Angelababy（楊穎）則選擇亮相浙江衛視跨年晚會，與節目「奔跑吧」成員李晨、鄭愷、白鹿、沙溢率先登場，演唱「陪你度過漫長歲月」。Baby身穿紫色格仔上衣搭配短裙，頭戴蝴蝶結，聲音溫柔細膩。之後Baby換上淡粉色刺繡鏤空連身裙，與24歲小鮮肉姚琛合唱「小城夏天」，節奏愉悅又清新，氣氛甜蜜浪漫，頗有感染力。

唱跳男星陳偉霆（William）從香港到中國發展多年圈粉無數，且備受央視認可，經常亮相官方大型晚會，這次他再度亮相央視跨年晚會，與「2020中國好聲音」總冠軍、21歲單依純合唱「千年永寧」。兩人發揮穩定、配合默契，網友紛紛大讚：「把『千年永寧』唱出了畫面」、「聲音好溫柔」、「單依純和陳偉霆的首次合作，竟然就這麼驚艷。」

王俊凱吊威亞驚艷出場，粉絲大讚。（取材自微博）

此外，王俊凱在江蘇衛視跨年晚會上帶來「萬里歸途」舞台首唱，單手吊威亞高難度從天而降驚艷出場，被讚帥爆了。他這次挑戰搖滾歌曲，但是兩首動感十足的表演都很尷尬，真唱嗓音單薄，英文發音也不標準，整個過程不是走音就是念詞不清。而歌手薛之謙演唱「孤勇者」時破音，也被嘲不如普通網友。