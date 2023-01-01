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65歲萬梓良做秀賺錢 走路顫巍要人攙扶還險摔倒

娛樂新聞組／綜合報導
萬梓良當年是港片中「反派之王」，憑藉優秀的演技和周潤發等人齊名。（取材自微博）
萬梓良當年是港片中「反派之王」，憑藉優秀的演技和周潤發等人齊名。（取材自微博）

現年65歲的港星萬梓良近年長居中國，並經常獲邀出席活動；雖然他多次傳出身體欠佳，行動不便，依然四處登台，每次出場都有大批人馬前呼後擁，甚有大哥風範。日前有網友上傳短片，可見身穿西裝的萬梓良留長髮、戴帽子，再戴上黑色墨鏡，一身造型激似四哥謝賢。

香港01報導，影片中，萬梓良在一群工作人員陪同下出場，排場十足，不過當他踏上台階時走路顫巍、明顯有些吃力，需要工作人員在兩邊攙扶。萬梓良一度站不穩，身體突然向後傾，差點摔倒，最後他終於踏上台，舉起雙手向粉絲打招呼；為了回應粉絲的熱情，萬梓良還在台上跳起舞，一頭長辮看上去格外有型。。不少網友擔心萬梓良的身體狀況，紛紛感慨道：「這麼大年紀還在賺錢也不容易」、「這是喝多了嗎」、「身體好像不太好」。

另據蓋飯娛樂報導，萬梓良當天是到山西太原，為某企業的開業活動站台。該儀式選在室內舉行，地方並不大，看上去還有些寒酸。

65歲萬梓良（中）站台，走路顫巍要四人攙扶。（視頻截圖）
65歲萬梓良（中）站台，走路顫巍要四人攙扶。（視頻截圖）

萬梓良當年是港片中「反派之王」，憑藉優秀的演技和周潤發等人齊名。但隨著年齡漸增，已不復當年風光。為了賺更多的錢，他不得不從香港到中國發展，除了繼續演戲也接商演賺快錢。今年，有媒體報導萬梓良已在湖南長沙買房定居，並曬出他在小區樓下笑容滿面的畫面。

香港 周潤發

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