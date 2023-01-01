何炅跨年流淚謝醫護 謝娜曬視頻隔空暖心擁抱

何炅在跨年典禮表達對醫護人員一年來的感謝，還當場哽咽。圖為資料照片。（取材自微博）

中國主持人何炅擁有全國性知名度，並負責主持2023 湖南衛視跨年晚會，再度展現專業穩健的一面。然而，他在典禮中途做出意外之舉，先是在台上脫稿發言，表達對醫護人員一年來的感謝，還當場哽咽，讓不少觀眾看了也隨之鼻酸。此外，好友謝娜錄製視頻，也讓網友大讚暖心。

綜合媒體報導，跨年夜舞台上，何炅說道：「我們要特別對這樣的一群人說聲辛苦了，那就是一直擋在我身前的醫護人員。其實我們知道，你們跟我們一樣心裡也曾害怕，但是你們依然義無反顧地衝在前面，築起了生命之牆。2022年要過去了，向你們說一聲：辛苦了。」語畢眼眶泛淚，向攝影 機深深一鞠躬。

這段「脫稿」發言被網友瘋傳，許多人表示「何炅的心酸感同身受了」、「最後的這一個月真的好難」，也有醫護人員留言：「此時此刻我正上著夜班，好想哭，我覺得這是真誠地理解著我們醫務工作者！」

謝娜在社交平台曬視頻給何炅送上例行擁抱。（取材自微博）

另據網易娛樂報導，元旦當天，謝娜在社交平台曬視頻給何炅送上擁抱：「炅，每年都有擁抱，今年也不會少喲」。視頻中，謝娜身穿粉色毛衣笑容燦爛，倒數著零點，伸手給何炅隔空大擁抱。粉絲紛紛留言：「有一種友情叫何炅謝娜」「我們也要和你抱抱，寶貝新年快樂。」

2023年跨年晚會，謝娜沒有和何炅一起主持，讓不少網友感到遺憾，沒想到謝娜還是在視頻送上祝福，可以說是儀式感滿滿。