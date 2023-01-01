我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

何炅跨年流淚謝醫護 謝娜曬視頻隔空暖心擁抱

娛樂新聞組／綜合報導
何炅在跨年典禮表達對醫護人員一年來的感謝，還當場哽咽。圖為資料照片。（取材自微博）
何炅在跨年典禮表達對醫護人員一年來的感謝，還當場哽咽。圖為資料照片。（取材自微博）

中國主持人何炅擁有全國性知名度，並負責主持2023湖南衛視跨年晚會，再度展現專業穩健的一面。然而，他在典禮中途做出意外之舉，先是在台上脫稿發言，表達對醫護人員一年來的感謝，還當場哽咽，讓不少觀眾看了也隨之鼻酸。此外，好友謝娜錄製視頻，也讓網友大讚暖心。

綜合媒體報導，跨年夜舞台上，何炅說道：「我們要特別對這樣的一群人說聲辛苦了，那就是一直擋在我身前的醫護人員。其實我們知道，你們跟我們一樣心裡也曾害怕，但是你們依然義無反顧地衝在前面，築起了生命之牆。2022年要過去了，向你們說一聲：辛苦了。」語畢眼眶泛淚，向攝影機深深一鞠躬。

這段「脫稿」發言被網友瘋傳，許多人表示「何炅的心酸感同身受了」、「最後的這一個月真的好難」，也有醫護人員留言：「此時此刻我正上著夜班，好想哭，我覺得這是真誠地理解著我們醫務工作者！」

謝娜在社交平台曬視頻給何炅送上例行擁抱。（取材自微博）
謝娜在社交平台曬視頻給何炅送上例行擁抱。（取材自微博）

另據網易娛樂報導，元旦當天，謝娜在社交平台曬視頻給何炅送上擁抱：「炅，每年都有擁抱，今年也不會少喲」。視頻中，謝娜身穿粉色毛衣笑容燦爛，倒數著零點，伸手給何炅隔空大擁抱。粉絲紛紛留言：「有一種友情叫何炅謝娜」「我們也要和你抱抱，寶貝新年快樂。」

2023年跨年晚會，謝娜沒有和何炅一起主持，讓不少網友感到遺憾，沒想到謝娜還是在視頻送上祝福，可以說是儀式感滿滿。

2023 攝影

上一則

潘瑋柏跨年熱唱卻被笑發福 喊冤搞笑問：過年後怎麽辦

下一則

李玟暴瘦剩42.3公斤「身插引流管」 引粉絲擔憂

延伸閱讀

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023
中國15軍機「跨年」侵越台海中線 台地空警戒反制

中國15軍機「跨年」侵越台海中線 台地空警戒反制
圖輯／時報廣場跨年 BTS熱場 觀眾冒雨歡呼

圖輯／時報廣場跨年 BTS熱場 觀眾冒雨歡呼
澳洲「天選小鎮」一夜跨年3次 每半小時就能跨一次

澳洲「天選小鎮」一夜跨年3次 每半小時就能跨一次

熱門新聞

鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
葛曉潔闖蕩好萊塢10年。(取材自Instagram)

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

2022-12-28 08:59
中國當地疫情嚴峻，讓黃安相當感慨。（取材自微博）

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

2022-12-29 00:26
宋仲基從新加坡回韓國時，在機場就有媒體拍到女友也同行。(影片截圖)

宋仲基大方認愛英國妹 女方正面照曝光

2022-12-25 20:56
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
梅根常直視鏡頭，顯示內心無所畏懼，也顯得態度誠懇。（路透資料照片）

根本沒在怕...梅根一個動作 肢體語言專家這樣分析

2022-12-26 14:24

超人氣

更多 >
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易