張學友寵愛妻女 自曝家庭地位連烏龜都不如

出道37年的張學友沒想過要收徒弟。（取材自微博）

香港 天王張學友跟老婆羅美薇育有2女，日前他上「香港電台」自爆在家中地位連烏龜都不如，笑稱「永遠都排最後一個」，且在教育 小孩方面不是嚴父，採取佛系管理，「不管是造型、談吐或是未來發展等等，我都不會強迫她們，就是在身邊去支持她們。」

他接受周振基教授訪問分享教育觀念，表示多半是提出意見，接受與否全由女兒決定，接著透露老婆、女兒跟媽媽在家排名永遠居於上位，甚至連狗、烏龜都比自己重要，「我餵烏龜吃飯、幫烏龜處理糞便還有洗籠子，其實那是我買給女兒的，但她好像不記得了，養快10年了。」

張學友在家是位慈父，在歌壇則是歌神，有沒有想過收徒弟？出道37年的他連忙搖頭：「我不敢，怕會教錯人。」他認為隨著社群日益發達，現在的人出道確實比較辛苦，建議後輩先找老師學習基本技術，更不要忘記堅持練唱以及全心投入發展一套對音樂的看法，最終歌壇才會百花齊放，他說：「像我最大的娛樂就是唱歌，不只每天練歌，打網球、健身是為了保持穩定的狀態，另外還會玩數獨等遊戲，希望腦力不要那麼快退化。」

他迫不及待想展開巡演，只是全球受到疫情衝擊，計畫全面停擺，鄭重呼籲大家戴好口罩、遵守防疫措施，還希望電台幫忙翻譯成18國語言宣導。周振基教授好奇收入狀況？張學友說之前很多，近幾年一點都沒有，「我在投資 方面比較保守，多數都是低風險，房產不是主要投資，所有房產都是自用，沒有用的都賣出去了。」