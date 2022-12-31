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蔡徐坤爆戀一線女星 狗仔曝特徵「愛笑、大眼睛」

娛樂新聞組／綜合報導
中國歌手蔡徐坤傳出戀愛消息。（取材自微博）
中國歌手蔡徐坤傳出戀愛消息。（取材自微博）

曾是中韓聯合打造的團體「SWIN-S」成員、當紅男星蔡徐坤，近日爆出與一名「名字為兩個字」的一線女明星曾有過戀情，消息登上熱搜，引來無數網友的熱議。

貓眼娛樂報導，蔡徐坤此前便和女歌手謝可寅傳出過戀情，這次八卦媒體的爆料中有人提問，「蔡徐坤和謝可寅是否真的存在戀情，兩人是真的戀愛了嗎？」狗仔回答道，「兩人是否存在戀情他不敢確定，但是謝可寅屬於是蔡徐坤喜歡的類型」。

隨後又曝光了蔡徐坤喜歡什麼類型的女生，就是大眼睛、愛笑的、性格開朗、陽光類型的女生，狗仔表示「自己路子很野，有些門路知道一些內幕消息」。之後便稱蔡徐坤與一位「名字為兩個字的一線女星」談過一段戀愛，這位女星剛好就是蔡徐坤喜歡的類型，還加碼表示「兩人有過合作」。

不過八卦媒體並未說出這位女星名字，只是公佈了一些細節，但是網友們並不買帳，很多人認為他是在造謠。

外型帥氣的蔡徐坤，累積大票粉絲追捧，不過近日因提前與前經紀公司解約鬧上法庭，該經紀公司疑似不滿，直接曬出蔡徐坤3張不同時期的照片後，甚至再PO出為蔡徐坤等練習生簽訂的培訓合同（節選）及部分訓練、整形費用明細」，貼文一曝光，隨即掀起熱烈討論。

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