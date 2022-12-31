趙露思挨批耍大牌 「助理跪地幫脫鞋」 粉絲抱不平
24歲的中國女星趙露思，因演出「星漢燦爛」成為一線女星，人氣居高不下但隨之爆料的黑函也不少，近日微博就流傳多張助理幫她脫鞋穿襪子的照片，被網友質疑在耍大牌。隨著事件不斷發酵，一名自稱是趙露思友人的網友替她出聲喊冤。
一張張助理蹲在地板幫趙露思脫鞋穿襪的照片遭到瘋傳，而畫面中的趙露思更只是坐在椅子上微笑，手中一邊逗弄著身邊的小狗，絲毫沒有要動手的意願，造成網友質疑趙露思耍大牌，把助理當丫鬟使喚。
對此，也有不少粉絲及替她抱不平，表示古裝劇服裝厚重，不便自己穿脫鞋子才請助理幫忙，襪子也只是因為在脫鞋途中掉落才順勢穿回去而已，更表示，「她（趙露思）與工作人員的關係都很好」。之後也有趙露思幫忙小演員穿鞋的畫面想幫她扳回一城。
而一名自稱是趙露思友人的網友也透露，趙露思即便發燒到40度且渾身過敏，為了不耽誤別人依舊配合工作拍攝一整天，「真的會被網路上帶風向的網友氣死。」
另據網易娛樂報導，趙露思和團隊關係一直都很好，據悉在「星漢燦爛」殺青後還帶著團隊一起去三亞旅遊，也會專門蹲下給助理拍照。
親民的她和粉絲之間也是零距離，請粉絲喝奶茶，親口祝粉絲生日快樂等。有粉絲稱趙露思一直心地善良、熱心公益，多次捐款助力抗疫，也經常救助流浪貓狗。
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