觀影說劇／劉亦菲放下偶像包袱 新劇「踩牛糞」出場

劉亦菲在「去有風的地方」中，飾演因遭受打擊，到鄉下放逐自我的飯店經理。（取材自微博）

中國流量女星劉亦菲 與李現搭檔演出田園生活治癒劇「去有風的地方」，近日宣布定檔1月3日，同時還發布了定檔海報和預告。

綜合媒體報導，劉亦菲在「去有風的地方」飾演飯店經理「許紅豆」，是獨立自主的時代新女性，李現飾演的辭去高薪工作回鄉創業的「謝之遙」。

劇中許紅豆因閨密驟逝，生活和工作陷入低谷，讓她決定前往大理雲苗村的「有風小院」休息調整。到鄉下放逐自我的許紅豆，認識了返鄉建設家園的謝之遙，在謝之遙的邀約下，許紅豆參與改造小鎮計畫，還被當地村民的勤勞與韌性以及他們苦辣酸甜的人生感動，他們重新審視過往，互相幫助、互相啟示，在有風的地方整理好心情，獲得力量重新出發。

劉亦菲過往在古裝戲中扮相極美，有著「仙女姊姊」的稱號，不過她這次在新戲中放下偶像包袱，剛出場就破天荒「踩牛糞」，之後跟李現不打不相識，二人攜手打理大理的一間小民宿 ，漸生情愫，最終走到了一起。

不過，鏡頭全程拍不到劉亦菲雙腳，有網民質疑這個踩屎鏡頭其實是替身幫忙，並非劉亦菲自己下場。此外，先前預告出爐，卻並非使用主演原聲，而是另外請人配音，讓不少期盼已久的網友大失所望，忍不住吐槽：「超出戲！」