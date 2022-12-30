鍾楚紅23歲全盛時期 曾與球王比利拍廣告

鍾楚紅優雅知性如昔。（取材自微博）

一代球王比利（又譯貝利）辭世，他在足球壇上享負盛名，為巴西奪得三屆世界盃 ，至今依然保持在世界盃上最年輕入球紀錄。香港 01報導，其實比利也跟香港藝人有淵源。

報導指出，比利1983年與香港女神鍾楚紅拍過運動品牌廣告，當時只有23歲的鍾楚紅絕對是全盛時期。比利在廣告中展現自己活躍有趣的一面，而鍾楚紅一個甜笑足以震撼世人，兩人合作令這個廣告非常有朝氣。至於他手抱紅姑曬美腿的照片，也是一時佳話。

鍾楚紅因參選香港小姐出道，後被電影公司垂青出演多部經典作品，多年前她結婚息影後就淡出演藝圈，仍不忘透過微博向粉絲分享近況；過去她曾放話此生不打算靠醫美維持美貌，最近她難得復出接廣告，凍齡臉蛋引起網友討論。

鍾楚紅過去和林青霞、張曼玉 、梅艷芳共稱封為「霞玉芳紅」，由於她有一雙靈巧電眼和豐厚性感嘴唇，更有人稱呼她是「香港瑪麗蓮夢露」，傳聞劉德華過去相當迷戀鍾楚紅，他跟成龍都向紅姑告白過卻都被打槍；1991年鍾楚紅閃電宣布情歸廣告才子朱家鼎，郎才女貌的組合獲得不少祝福。