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譚松韻「被討厭」自請被潑六桶冰水不喊苦

記者杜沛學／綜合報導
譚松韻飾演在貨運部工作了7年零失誤的副駕駛程霄，個性桀驁不馴，不拘小節。（圖：龍華電視提供）
譚松韻飾演在貨運部工作了7年零失誤的副駕駛程霄，個性桀驁不馴，不拘小節。（圖：龍華電視提供）

譚松韻今年4月因「請叫我總監」人氣水漲船高，也帶旺男主角林更新。在2022年的最後一周，譚松韻和王凱合作的新戲「向風而行」預告播出，劇中她對長官王凱嗆聲：「我絕對有資格成為飛行員，我不但會做到，還會比你做得更好。」火藥味十足，頗有「請」劇既視感。

不同於「請」劇中小秘書寧檬為了夢想翻身成為投資總監，在「向」劇中譚松韻飾演在貨運部工作了7年零失誤的副駕駛程霄，個性桀驁不馴，不拘小節，所有考績都優等，差一點就可以晉升機長，因為公司內部改制被調任到客運部，與新主管顧南亭（王凱飾）首次見面就不對盤，又發生一些狀況降職為觀察員。

程霄的不服輸和不受控的人設，讓出道17年的譚松韻首次被觀眾討厭，並揚言要不是看在譚松韻的面子上，早就棄劇了。但也有另一派出來緩頰，程霄之後的個性一定會變成熟。

譚松韻為了讓角色更接近真實，有一場被水淋的畫面，她試了水溫後發現還是冰水的效果好，將溫水換成冰水，連續被潑了6桶後也不喊苦，敬業工作態度令人欽佩。

王凱因「瑯琊榜」裡飾演帥氣正直的靖王暴紅，「向」劇裡飾演航空公司客運飛行部副部長，個性專注執著、嚴謹自律，是個「原則主義者」，眾人公認的鐵血上司和魔鬼教官，永遠只有一號表情的「冰塊臉」，其實內心是溫暖貼心的，看到同事的手被別針扎到，默默拿OK繃給對方。

王凱因為外表高帥，穿上機長制服後，就是「禁慾系男神」，加上導演為了造福「手控」，近距離拍攝王凱的美手，讓觀眾直呼：「簡直就是上演制服誘惑嘛！衝著這個顏值一定要看的。」

王凱飾演航空公司客運飛行部副部長，個性專注執著、嚴謹自律，是個「原則主義者」。（...
王凱飾演航空公司客運飛行部副部長，個性專注執著、嚴謹自律，是個「原則主義者」。（圖：龍華電視提供）

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