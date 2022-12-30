蕭敬騰舔唇嬌喊媽 網掀模仿潮 經紀公司喊：玩哏要適度
蕭敬騰在IG貼出左手小拇指的受傷照，引起外界關心，原來是他打球不慎導致骨頭裂開。而此前，蕭敬騰在為向太錄製的一段影片引發熱議，網友爭相仿效蕭敬騰喊向太「媽咪」、抿嘴唇等動作，意外掀起模仿風潮，對此，蕭敬騰的經紀公司在官方微博發文呼籲適度玩哏，否則將採取法律行動。
蕭敬騰曾在抖音發短片，影片中他對向太甜喊：「媽咪，你可以教我玩抖音嗎？」更直呼：「我真的想把抖音玩好，直播教我玩抖音好不好，謝謝媽媽。」撒嬌的影片引發熱議。不少抖音博主將他的影片以搞笑方式翻拍，造成一陣模仿潮。
該則影片PO出後，在陸網上掀起一陣討論，不少人認為蕭敬騰舔唇動作加上嗓音，讓人看了相當「不舒服」，更直言：「比張翰還油。」也意外掀起一陣模仿風潮，許多抖音博主爭相以搞笑方式翻拍影片。
蕭敬騰工作室與華納音樂發聯合聲明回應網路熱議，稱「部分網絡平台的自媒體帳號針對我司藝人蕭敬騰先生髮布一系列造謠、人身攻擊等言論，已對我司和我司藝人蕭敬騰先生造成不良影響。」 聲明中稱蕭敬騰被有心人士惡意帶風向，誣陷、誹謗，「扭曲其形象的行為已觸犯法律法規」。並稱已對上述進行取證，還呼籲請尊重藝人，玩哏要適度。
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