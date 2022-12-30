蕭敬騰舔唇嬌喊媽 網掀模仿潮 經紀公司喊：玩哏要適度

蕭敬騰影片中甜喊向太「媽咪」引發兩極評論。(取材自微博)

蕭敬騰 在IG貼出左手小拇指的受傷照，引起外界關心，原來是他打球不慎導致骨頭裂開。而此前，蕭敬騰在為向太錄製的一段影片引發熱議，網友爭相仿效蕭敬騰喊向太「媽咪」、抿嘴唇等動作，意外掀起模仿風潮，對此，蕭敬騰的經紀公司在官方微博 發文呼籲適度玩哏，否則將採取法律行動。

蕭敬騰曾在抖音 發短片，影片中他對向太甜喊：「媽咪，你可以教我玩抖音嗎？」更直呼：「我真的想把抖音玩好，直播教我玩抖音好不好，謝謝媽媽。」撒嬌的影片引發熱議。不少抖音博主將他的影片以搞笑方式翻拍，造成一陣模仿潮。

該則影片PO出後，在陸網上掀起一陣討論，不少人認為蕭敬騰舔唇動作加上嗓音，讓人看了相當「不舒服」，更直言：「比張翰還油。」也意外掀起一陣模仿風潮，許多抖音博主爭相以搞笑方式翻拍影片。