「倉蘭訣」加分 全球最帥面孔王鶴棣首次上榜

王鶴棣。(取材自微博)

2022年全球最帥最美面孔100名明星排名出爐，中國男星有六人上榜，肖戰排名第19，王鶴棣第39名，張藝興第41名，宋威龍第78名，王一博第84名，徐明浩第93名。

新浪網報導，今年的榜單中，肖戰依然憑藉高顏值獲得中國最帥男星第一名，全球第19名，他去年的排名是第11名，下降了8名；而他在2020年更是排到第七名，雖然排名連年有所下滑，但他仍然是中國最帥。

今年24歲的王鶴棣則是首次上榜，直接排名第39位，今年他主演的「蒼蘭訣」為他加分不少，如果作品播出更多，他很有可能超越肖戰。

據報導，張藝興人氣還是很高，今年排名第41位，他唱跳出彩，也在海外舉行過多場演唱會。去年排名第32名，今年下降了9名。

宋威龍排名第78名，也是首次進入前100名；王一博排名第84名，去年排名第38名，2020年排名第19名，他在2023年會有不少作品播出，人氣可能還會提升。而去年排名第36名的徐明浩，今年一次就下滑到93名，未來可能會跌出榜單。