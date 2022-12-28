王鶴棣霸道眼神回歸「浮圖緣」雙手遊走陳鈺琪身上

王鶴棣霸道眼神回來了。(圖:愛奇藝國際站提供)

「尊上」王鶴棣回來了！愛奇藝開播古裝劇「浮圖緣」，他主演的「蒼蘭訣」甫獲得愛奇藝2022熱度榜冠軍，「浮圖緣」開播前預約量更高達350萬，登頂最期待戲劇冠軍，兩部作品雙雙霸榜！男二何潤東承諾熱度破9000要表演單手伏地挺身，破9500女主角陳鈺琪就要煮辣子雞，破萬的話王鶴棣要挑戰倒立洗頭，該承諾一出讓全員笑翻，直問：「要怎麼洗？」

王鶴棣飾演一人之下、萬人之上的掌權督主「肖鐸」，搭檔「超時空羅曼史」陳鈺琪，他無意間救了差點隨皇帝陪葬的小嬪妃「步音樓」（陳鈺琪飾），而展開兩人錯綜複雜的關係。王鶴棣首集為獻殷勤，親自幫陳鈺琪梳頭，還面對面貼超近為她整理衣襟，下一秒勾住女方下巴，親自為她頸部上藥，雙手遊走在陳鈺琪身上的動作一氣呵成，播出後讓劇迷直呼王鶴棣太會撩，看得網友心癢癢，但霸氣動作又帶威脅，「小動作壓迫感極強」、「演技帶感，滿眼都是戲」！

何潤東再度演出古裝戲。(圖:愛奇藝國際站提供)

劇中皇后覬覦王鶴棣美色，在「星漢燦爛」飾演趙露思母親的女星曾黎，這回在「浮圖緣」飾演「榮安皇后」，她心狠手辣，直接在眼前弄死其他嬪妃還能仰天大笑。她主動要求王鶴棣幫她梳頭，故意吃對方豆腐撫摸小手，接著藉口天冷，撒嬌要王鶴棣幫她「暖一暖」，但其實王鶴棣也故意利用皇后對他的好感，之後兩人便翻臉，互掀底牌展開上位之戰，光首播的前四集中，兩人對手戲互飆氣場，女狠男強互鬥心機，危險的推拉讓人看得跟著緊張，之後的發展也引起網友好奇。

何潤東在首播的戲份也相當吃重，他飾演的「福王」暗戀陳鈺琪，其實就是多虧他才讓女方免於陪葬命運，然而他生性懦弱，卻意外上位成為皇帝，網友大讚他的演技「妥妥的」，將一個 又慫又無能卻心機深沉的角色詮釋地淋漓盡致。何潤東之前跨界當起導演 ，如今重回演員行列也透露其實在接拍戲他不一定要演男一，現在挑細的原則就是角色必須特殊。