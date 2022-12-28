林子祥75歲寶刀未老 亞博開唱一口氣飆37首歌

林子祥（右）演唱會，葉蒨文（左）現身一起勁歌熱舞。（取材自微博）

港星林子祥原定於3月在亞博舉行「林子祥開心演唱會香港 站」，因疫情 延期至26日晚舉行，全場爆滿，很多好友前來棒場，最後安可部分，太太葉蒨文現身，一起勁歌熱舞70年代迪斯可組曲，令氣氛再次高漲到頂點。

綜合媒體報導，雖然已經75歲，但林子祥一點也沒因歲數影響演出，一口氣唱了37首歌，首首經典，讓歌迷開心又興奮。

林子祥選唱不少經典電影 主題曲，屏幕上播出他合作過的女星的經典電影場面，有鍾楚紅、繆騫人、張艾嘉、楊紫瓊、關之琳等等美女。最後安可部分，葉蒨文現身，合體大唱70年代迪斯可組曲，整個亞博化身大型迪斯可舞廳。

林子祥表示，相隔三年終於可以跟大家見面，首先感謝歌迷山長水遠來到亞博，更搞笑表示，最近有新聞報導指林子祥買了新屋，他澄清是假新聞，是子虛烏有的消息，「假news！不要什麼都信」，並要大家不要輕易相信。

表演時林子祥一度哽咽唱不下去，提到這次演唱會有三位支持者無法再現身感到相當遺憾，一位是他99歲的媽媽，另外兩位是葉蒨文已逝的雙親。林子祥接著獻唱「分分鐘需要你」給葉蒨文的爸媽，也可見到他對妻子愛屋及烏的愛意。

演唱結束受訪時，林子祥表示媽媽狀態不好，平時都會參加他演唱會，這次選擇在家休息，葉蒨文則說：「我媽媽、爸爸都上了天堂，但我相信他們今天一定也是在場」。