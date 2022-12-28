直播暗諷汪小菲後狂掉90萬粉 向太：出烏龍會改進

向太直播「暗諷汪小菲」掉90萬粉絲，發影片坦言出現許多小烏龍需要多多學習。（取材自微博）

香港 娛樂大亨向華強的太太陳嵐（向太）近日也加入直播賣貨的行列，還在直播中賣床墊拋哏疑似暗諷汪小菲 ，讓張蘭忍不住在直播中暗指向太是：「更年期到了在亂發瘋。」接著輿論則將砲火瞄準向太，粉絲數更是瞬間驟減90萬人，社群 平台更引來網友們留言狂轟。

向太日昨在抖音更新一段影片，坦言首場直播出現許多小烏龍需要多多學習，更強調選品時每一樣東西都試用、試吃過，直呼：「我有很多需要學習和改進的地方」、「我很嚴格的把關了」。

被問直播後有什麼心得？她認為當主播相當辛苦，她更拿自己當舉例，當時首播7時就起來化妝，接著就一路忙到晚上12時半，整整十五六個鐘頭，「我有點緊張，表情上看起來有點疲憊」，認為自己需要多加強表情管理、多多鍛鍊身體，並強調自己用的東西與賣給大家的東西都是一樣的，還透露往後將會繼續直播。

影片一出，許多網友紛紛認為向太的影片疑似默認暗酸汪小菲的行為是做錯事了；此外，網友們聽完向太解釋直播賣的東西是經過挑選的，紛紛留言說：「向太，建議你推薦一些符合你身分的產品，我們小老百姓看看就好」、「哈哈，你賣的東西你會用？」、「我希望你把那些大牌的東西下格打下來」、「知錯就改，還是很聰明」、「你應該賣你真正用過的東西，而不是為了調侃人的商品」，評論區出現兩極化的內容。