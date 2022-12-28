白宇吃了100碗麵 再登熱搜

白宇從小對麵食情有獨鍾 。（取材自微博）

演員白宇在2020年內，在綠洲app上發了53碗麵上熱搜；而在靠近2022年底，白宇终於在微博 更新到100碗麵，還自稱是「麵食野生專屬代言人」，「白宇吃了100碗麵」再度上了熱搜。

出身陝西的白宇從小對麵食情有獨鍾，尤其鍾愛陝西油潑麵。在他個人微博上常能看見白宇貼出的吃麵紀錄，辣子雞麵、臊子麵、刀削麵、油潑麵等都不放過。

他與麵食更是不可輕易分隔的關係，不僅曾在採訪中自爆自己一個月連吃同一種麵的沒問題，

而在上月中剛播映完畢的電視劇「謝謝你醫生」中，有一段白宇男友力爆發「公主抱」女主角楊冪 ，據劇組釋出的花絮影片，白宇一把抱起楊冪，卻跑錯棚、走錯位，導演 急喊卡讓全場傻眼笑場，影片中，白宇抱著楊冪來回跑了十幾次，拍到最後沒體力，楊冪打圓場說：「你行吧？多吃兩碗麵」、「我們宇哥的體力可是很珍貴的！」

此外，天眼查App顯示，重慶松照新雨文化傳媒有限公司日前申請註冊多個「白三碗」商標，國際分類包括廣告銷售、食品、酒等，當前商標狀態為申請中。今年6月，該公司已申請註冊3枚「白三碗」商標，當前商標狀態為初審公告。

該公司由白宇和壹心娛樂創始人陸垚分別持股99%、1%。據悉，白三碗為白宇在綜藝「開始推理吧」中飾演的麵館老闆名字。