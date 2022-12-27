陳奕迅安可唱「後台」 逾百幕後人員站台打氣

陳奕迅聖誕節在紅館開演唱會。 （取材自微博）

陳奕迅（Eason）入行以來，日昨首次於聖誕節 在紅館開演唱會，因疫情防疫 上非常小心，除了往返紅館演出外，連休息日子也是獨個兒留在酒店，真正度過Lonely Christmas。

綜合媒體報導，當天工作人員為陳奕迅製造驚喜，將他的車布置成有鹿角車，他看到時嚇了一跳，原來車廂也有聖誕裝飾，沿途發出聖誕音樂。

當陳奕迅到紅館綵排時，舞台突然播出聖誕歌，舞蹈員一起衝過去，對着陳奕迅又唱又跳，並送上逾百工作人員簽名的巨型聖誕卡，陳奕迅感動說：「因為你們，我本來好累，現在突然充滿力量！yeah！」

聖誕節當晚，陳奕迅讓全場觀眾high爆，清唱兩首聖誕歌，安可歌環節選唱「後台」，百多名後台工作人員一起上台，站在陳奕迅後面，一起為他打氣，場面溫馨。

當晚第一次「安可」，陳奕迅唱出2008年推出的新曲加精選專輯「Solidays」的「後台」，這首歌幾乎沒在現場演繹過，令歌迷相當驚喜。唱完後觀眾仍不肯離場，陳奕迅再現身笑言預想到觀眾賴皮，故沒有換衣服，接著就響起「Lonely Christmas」的前奏，全場興奮不已。

今次個唱狀態極佳的陳奕迅，以真聲唱出高音，不少網民看過片段後表示驚喜，大讚是最好聽的現場版本。