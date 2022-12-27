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小S老公許雅鈞也有黑料？汪小菲要狗仔別爆

娛樂新聞組／綜合報導
資深狗仔曝光與汪小菲的通話內容。（取材自微博）
資深狗仔曝光與汪小菲的通話內容。（取材自微博）

張蘭日前在直播中稱台灣資深狗仔葛斯齊收了大S的錢才會爆汪小菲醜聞，對此，葛斯齊前往警察局提告，近日還在直播中曝光與汪小菲的通話，直言不管是台灣或北京一定會告張蘭。

綜合媒體報導，葛斯齊近日在直播中曝光與汪小菲的通話內容，汪小菲一度喊冤說：「我對我自己幹過什麼事我承認，我都跟你說了，而且你都爆料了」，葛斯齊更說，汪小菲當時還幫許雅鈞求情，稱對方是自己的家人，希望葛斯齊不要爆料許雅鈞的八卦。

控告張蘭一事，葛斯齊解釋會提此事並非蹭熱度，他也向汪小菲強調，其實很早之前就收到汪小菲的爆料內容，但他固守承諾沒有爆料出來，不過因爆料源頭並不是他，因此呼籲汪小菲應謹言慎行，因為還有人想要爆汪小菲的料。

此外，葛斯齊也向汪小菲查證有關小S老公許雅鈞的爆料，但汪小菲則出面阻攔說：「許雅鈞是我家人，你別這麼做」。

錄音曝光後，許多網友紛紛傻眼直呼：「男人總是想幫男人隱瞞」、「都什麼時候了，汪小菲還有空關心小S和許雅鈞」，還有網友笑說：「汪小菲搶在狗仔之前就曝光了許雅鈞」。

汪小菲去年與大S離婚前，便流出多張他與女星張穎穎的對話截圖，讓張穎穎被網友貼上「小三」的標籤。原本死都不認的汪小菲日前也大方公開女友張穎穎，近日PO出一同享用高檔火鍋的影片，卻被眼尖的網友發現張穎穎的身材變化，忍不住留言詢問「懷孕了？」、「小三扶正？」意外引發話題。

汪小菲 大S 小S

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