胡歌怒告多起肖像、姓名侵權 2起已獲賠上百萬人民幣

胡歌三起肖像權、姓名權侵權案，其中兩起已獲賠上百萬人民幣。（取材自微博）

胡歌 出道多年演出過無數經典作品，近來有娛樂博主爆料，胡歌因得罪人目前處於「半退休」狀態，後又有肖像權、代言問題，胡歌工作室日前轉發律師聲明：「對於所有的侵權行為，我們從未停止使用法律手段維護胡歌先生的合法權益」。

律師聲明中公開多起侵權案進展，包括「諾必行」品牌的三起肖像權、姓名權侵權案在一審取得勝訴，共計獲賠38萬（人民幣，下同，約5.46萬美元）；「諾譽餐飲」品牌侵權案二審維持原判，獲賠62.5萬；此外「大邁木門」品牌、「羅圖家居」品牌侵犯肖像權、姓名權的案件相關侵權證據均已提交。胡歌方再次提醒消費者注意消費騙局，避免蒙受經濟損失。

胡歌目前還有三部電影 、一部電視劇已完成但尚未定檔，包括和陳可辛導演 合作的「獨自上場」、和吳磊合作的「不虛此行」，以及「馴鹿」等電影；電視劇方面，則有王家衛監製的電視劇「繁花」。

胡歌曬出自拍，抱著貓咪合照。（取材自微博）

胡歌主演的電視劇「縣委大院」剛播出完結篇，豆瓣評分6.8，胡歌近日發文告別「梅曉歌」一角：「小歌回歸生活，明天繼續跑步，謝謝大家的陪伴與支持。」他還久違曬出自拍，抱著貓咪合照。