只差易烊千璽 TFBOYS跨年有望合體?

易烊千璽。（取材自微博）

繼王源稍早官宣加入江蘇衛視跨年演唱會，TFBOYS另一成員王俊凱27日也官宣加盟江蘇衛視跨年。這次的官宣，距離網傳的三人合體跨年又近了一步。

王俊凱。（取材自微博）

網易娛樂報導，由王俊凱、王源和易烊千璽組成的TFBOYS，在2013年發布宣傳片「十年」，正式出道。十年後，他們分別有各自的發展方向，組合雖未正式解散，但已經很少合體活動。網友頻頻敲碗：「江蘇衛視求求你！把千璽也搞過來！你要能讓TFBOYS合體，你絕對是今年跨年最大的贏家！」

王源。（取材自微博）

除了王源、王俊凱，江蘇衛視還請來薛之謙、李宇春、張傑、周深、張靚穎等。網友：「謝謝江蘇衛視，我的薛之謙、王俊凱、王源都在啊啊啊啊，而且江蘇每年跨年的品質都很好，我喜歡的還不多不少剛剛好地在這跨年，我期待死了」

此外，湖南衛視日前官宣跨年晚會將和芒果TV同步直播。網傳嘉賓陣容有：楊紫、王鶴棣、虞書欣、檀健次、成毅、華晨宇、孫悅、鄧紫棋 、梁詠琪、時代少年團、「披荊斬棘的哥哥2」和「乘風破浪的姐姐3」的部分成員，以及「 0713男團」等。

這份名單主要以「流量」加「綜藝」為主，爆款劇「蒼蘭訣」的男主角王鶴棣和女主角虞書欣，將在跨年晚會合體。還有華晨宇、鄧紫棋這樣的當紅歌手。

浙江衛視近日也官宣跨年夜首批陣容，李晨、楊穎、鄭愷、沙溢、蔡徐坤、白鹿、關曉彤、王耀慶等。另據中國娛樂網報導，央視跨年陣容有：周深、陳偉霆、蕭敬騰 、阿雲嘎、郁可唯、歐陽娜娜、白鹿、毛曉彤等。