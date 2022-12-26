我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

陳浩民一家6口全染疫 蔣麗莎為8歲兒「吹風機暖腳」

娛樂新聞組／綜合報導
蔣麗莎拿吹風機幫兒子暖腳。（取材自微博）
蔣麗莎拿吹風機幫兒子暖腳。（取材自微博）

曾飾演電視劇「天龍八部」中的段譽、「濟公」走紅的港星陳浩民，與中國女星蔣麗莎結婚10年，育有3女1子。陳浩民長年在中國發展，最近他剛自橫店拍完戲回家，突然感覺體溫異常，儘管夫妻立刻分房隔離，但一家六口仍全染疫，8歲兒子更出現嚴重症狀。

香港01報導，蔣麗莎日前於社交網站拍片分享全家確診的經歷。蔣麗莎表示，陳浩民拍完戲返家當晚已發現體溫異常，便單獨住一個房間隔離，但陳浩民還沒出現明顯症狀，四個子女已相繼確診。

陳浩民症狀明顯，連續5天全身痠痛、反覆高燒，妻子蔣麗莎因無明顯症狀，負責照顧症狀較為嚴重的老公和8歲兒子，症狀輕微的3個女兒則交給保母照顧。蔣麗莎在更新影片透露，兒子某天發高燒、全身發冷，症狀嚴重，裹著棉被被病魔折騰虛弱模樣，讓她相當心疼，心急地用吹風機幫兒子暖腳，直到燒退後症狀緩解。

陳浩民、蔣麗莎結婚10年，婚姻生活幸福。（取材自微博）
陳浩民、蔣麗莎結婚10年，婚姻生活幸福。（取材自微博）

而在老公及子女確診第3天，蔣麗莎出現症狀，輪到病情逐漸好轉的陳浩民照顧家人。雖然染疫了，但蔣麗莎仍不忘為大家打氣加油，呼籲大家不要畏懼病毒，要充滿正能量。

此外，陳浩民一家六口皆確診，幸好家裡夠大，足夠空間給孩子們隔離。之前有媒體報導他在長沙買豪宅，但他澄清報導非屬實，一家人早在上海定居，在長沙買房已是10年前的事。

香港

上一則

宋仲基認愛英國正妹女友 傳準備當爸爸

下一則

威爾史密斯復出踢鐵板 妻子想落跑？

延伸閱讀

香港連三天新增病例破2萬 澳門單日或有8萬人受感染

香港連三天新增病例破2萬 澳門單日或有8萬人受感染
索羅門駐中大使驟逝 中國疫情籠罩2年 5位外使過世

索羅門駐中大使驟逝 中國疫情籠罩2年 5位外使過世
中疫情高峰將至 外媒憂重回2020春天

中疫情高峰將至 外媒憂重回2020春天
袁婭維開唱前3小時稱染疫喊卡 歌迷氣炸：逼人脫粉

袁婭維開唱前3小時稱染疫喊卡 歌迷氣炸：逼人脫粉

熱門新聞

劉畊宏（左）向卡達車主道歉。圖／摘自微博

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

2022-12-18 11:08
莎莉賽隆曾以「女魔頭」拿下奧斯卡影后。(取材自Instagram)

莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」

2022-12-21 00:12
林志玲（前右一）、AKIRA（前左二）和楊祐寧（後右一）一家合影。圖／摘自元鍋臉書

林志玲偕夫AKIRA吃火鍋 老闆聊整夜竟不知她誰

2022-12-21 13:55
60歲黛咪摩爾是最性感奶奶。圖／摘自IG

這樣60歲？黛咪摩爾升格當外婆 穿比基尼身材辣翻天

2022-12-21 16:21
儲蘭蘭一生致力於京劇推廣。圖／摘自微博

京劇名伶儲蘭蘭搶救不治 獨留7歲兒 老母悲痛發訃文

2022-12-21 10:00
林志玲6年前擔任五月天復刻演唱會嘉賓，當時還單身。（取材自臉書）

林志玲、AKIRA、言承旭合體了 五月天神助攻3人同台

2022-12-25 08:02

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效