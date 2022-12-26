陳浩民一家6口全染疫 蔣麗莎為8歲兒「吹風機暖腳」

蔣麗莎拿吹風機幫兒子暖腳。（取材自微博）

曾飾演電視劇「天龍八部」中的段譽、「濟公」走紅的港星陳浩民，與中國女星蔣麗莎結婚10年，育有3女1子。陳浩民長年在中國發展，最近他剛自橫店拍完戲回家，突然感覺體溫異常，儘管夫妻立刻分房隔離，但一家六口仍全染疫，8歲兒子更出現嚴重症狀。

香港 01報導，蔣麗莎日前於社交網站拍片分享全家確診的經歷。蔣麗莎表示，陳浩民拍完戲返家當晚已發現體溫異常，便單獨住一個房間隔離，但陳浩民還沒出現明顯症狀，四個子女已相繼確診。

陳浩民症狀明顯，連續5天全身痠痛、反覆高燒，妻子蔣麗莎因無明顯症狀，負責照顧症狀較為嚴重的老公和8歲兒子，症狀輕微的3個女兒則交給保母照顧。蔣麗莎在更新影片透露，兒子某天發高燒、全身發冷，症狀嚴重，裹著棉被被病魔折騰虛弱模樣，讓她相當心疼，心急地用吹風機幫兒子暖腳，直到燒退後症狀緩解。

陳浩民、蔣麗莎結婚10年，婚姻生活幸福。（取材自微博）

而在老公及子女確診第3天，蔣麗莎出現症狀，輪到病情逐漸好轉的陳浩民照顧家人。雖然染疫了，但蔣麗莎仍不忘為大家打氣加油，呼籲大家不要畏懼病毒，要充滿正能量。

此外，陳浩民一家六口皆確診，幸好家裡夠大，足夠空間給孩子們隔離。之前有媒體報導他在長沙買豪宅，但他澄清報導非屬實，一家人早在上海定居，在長沙買房已是10年前的事。