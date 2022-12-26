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黃磊一家過聖誕 多多顏值又登峰 林峯妻子曝光豪宅

娛樂新聞組／綜合報導
黃磊一家迎聖誕，大女兒多多將妹妹抱在懷裡。（取材自微博）
黃磊一家迎聖誕，大女兒多多將妹妹抱在懷裡。（取材自微博）

聖誕佳節剛過，不少明星分享過節心情，演員黃磊一家也沒錯過，老婆孫莉分享三個兒女在聖誕樹前拍的合影。嫁給港星林峯的女模張馨月，也曬出在豪宅中過聖誕的照片。

網易娛樂報導，孫莉分享的照片中，只見多多身穿毛衣，披散著蓬鬆的短髮，妹妹也是同款髮型，坐在姊姊懷裡，弟弟則將手放在多多的肩膀上，姊妹倆一起看向弟弟笑得甜蜜，畫面溫馨。另外一張照片則是多多和妹妹的合影。妹妹噘著小嘴十分俏皮，多多將妹妹抱在懷裡，手臂纖長，雙眸十分清澈，氣質成熟，看不出只有16歲。

孫莉還給兩個女兒的雙腳拍攝了特寫，姊妹倆分別穿了紅色和綠色的襪子，非常符合聖誕主題。網友們紛紛大讚多多顏值高，長得像媽媽。

當天，多多自己也分享許多聖誕照，只見她化了大濃妝，彷彿變了一個人，有網友覺得還是素顏比較適合她。多多還分享一段視頻，一邊說「Merry Christmas」，一邊雙腳跟著節奏跳舞，跳著跳著自己笑得停不下來；弟弟妹妹有樣學樣，視頻中充滿了歡聲笑語。

張馨月分享與女兒一起布置聖誕樹片段，意外曝光林峯的豪宅。（視頻截圖）
張馨月分享與女兒一起布置聖誕樹片段，意外曝光林峯的豪宅。（視頻截圖）

另據香港01報導，張馨月在平安夜上傳與2歲多女兒Luna一起布置聖誕樹的片段，並寫下：「我們家的小開心果Luna跟著爸爸媽媽一起布置聖誕樹啦，全程金句頻出逗得我笑個不停。今天就是平安夜了，也提前祝大家聖誕快樂哦！」片段中可以見到張馨月與林峯位於薄扶林的豪宅十分寬敞，更可以透過落地玻璃見到海景。

張馨月隨性穿著家居裝扮，只穿上白色短袖衫及運動褲，林峯更頭戴聖誕帽扮聖誕老人現身，一家三口一起布置聖誕樹馨。

張馨月2019年嫁給林峯，一直夫唱婦隨，為在中國工作的林峯打理家庭。雖然張馨月經常被網友攻擊炫富、學歷低、全靠林峯養，仍然無損兩人的夫妻感情。

香港

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