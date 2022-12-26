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章子怡曬表情包自曝確診 祝粉絲「早日陽康」

娛樂新聞組／綜合報導
章子怡曬出搞怪表情包，宣布自己也確診了。（取材自微博）
章子怡曬出搞怪表情包，宣布自己也確診了。（取材自微博）

中國自鬆綁疫情封控後，不少明星陸續傳出確診消息，或透過社交平台分享染疫經過。聖誕節當晚，影后章子怡在微博曬出兩張自拍並配文稱：「我也陽了！」還PO出搞怪表情包，引發熱議。

章子怡宣布自己變陽的方式很特別，曬出了一張自己的搞怪表情包，並貼文寫道「我也陽了」，十分幽默。章子怡發文自曝感染新冠，但並沒有透露染病後的症狀及目前身體狀態。不過，章子怡不忘祝福大家「早日陽康」。

由於當天是聖誕節，章子怡也分享一張自己的聖誕美照。照片中，章子怡穿著應景的紅色毛衣，紮著雙馬尾，臉上畫著精緻妝容，嘟嘴賣萌拍照；加上麋鹿髮箍的裝飾，狀態非常好，好似完全沒有受到新冠感染的影響。

章子怡也現身評論區與網友互動，當粉絲喊她快點拍戲時，章子怡委屈地回覆：「都不關心健康嗎」，還安慰網友說：「但願你能躲得過（確診）。」

章子怡(右)日前參加澳門國際電影節，還和老同學曾黎相聚。（取材自微博）
章子怡(右)日前參加澳門國際電影節，還和老同學曾黎相聚。（取材自微博）

章子怡最近一次公開露面，是21日到澳門華麗亮相「第15屆澳門國際電影節」，憑藉導演和主演的主旋律電影「我和我的父輩」之單元「詩」獲得「最佳女主角」和「最佳導演」兩座獎盃。

頒獎禮結束後，章子怡第二天便約好閨密、同班同學曾黎聚會。當時章子怡在微博發文：「老同學相聚，我們相互道賀，互相鼓勵！九六年至今，26年的情誼了！」有網友說，章子怡那天的合照狀態看起來，似乎已有生病跡象。

澳門 聖誕節 導演

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