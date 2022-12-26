中國男演員潘粵明違法代言廣告 被罰逾25萬人民幣

中國男演員潘粵明因違反廣告法被罰。（取材自中國網）

中國男演員潘粵明因違法代言廣告行為，被沒收違法所得25萬7885元（人民幣，下同），並處以相同數額罰款。

據上海市市場監管局官網發布的「行政處罰決定書」，上海市監局於12月6日作出行政處罰決定，決定書顯示，潘粵明2021年3月15日接受委託，拍攝了日加滿牌日加滿飲品的60秒影片和三張平面精修圖片，用於商業推廣。

上述影片含有當事人手持日加滿牌日加滿飲品作「我需要巨大的能量，加滿身心。緩解疲勞，增強免疫力，日加滿隨時為我補充能量」等獨白內容，影片中也顯著標明「日加滿品牌摯友潘粵明」；上述三張圖片分別為當事人手持日加滿牌日加滿飲品作飲用狀特寫的站姿、坐姿照，並顯著標明「潘粵明」姓名。

廣告主上海東鉿商貿有限公司2021年6月8日至7月22日先後在抖音 、微博、小紅書 企業帳號、微信 公眾號發布視頻；在微信公眾號發布標題為「集結 鎖定潘粵明的帥能量」的推文，配有上述影片和修圖，宣傳、推廣上述飲品。不過，影片和推文中均未標明「本品不能代替藥物」。

根據中國「廣告法」，保健食品廣告不得含有利用廣告代言人作推薦、證明等內容，違反規定的廣告代言人由市場監督管理部門沒收違法所得，並處違法所得一倍以上二倍以下的罰款。

不過，上海市市場監管局認為，雖然潘粵明的上述行為違反中國「廣告法」相關規定，但鑑於上述廣告持續時間短，且當事人能積極配合調查等情節，決定對當事人從輕處罰，沒收違法所得並處違法所得一倍的罰款。

因此，潘粵明違法所得為25萬7885元將被沒收，他也被處以相同數額的罰款。

對上海東鉿商貿有限公司，上海市市場監管局12月6日發布行政處罰信息顯示，由於該公司發布的上述廣告未經廣告審查機關審查、未在廣告中顯著標明「本品不能代替藥物」、利用潘粵明的名義和形象對保健食品作推薦、證明，違反了「廣告法」的多項規定，被罰處廣告費用一倍的罰款，為112萬3600元。

中國國家市場監督管理總局2022年10月31日發布「關於進一步規範明星廣告代言活動的指導意見」進一步定義明星代言活動的範圍，其中一條指導包括不得為保健食品進行廣告代言。