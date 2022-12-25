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袁婭維開唱前3小時稱染疫喊卡 歌迷氣炸：逼人脫粉

娛樂新聞組╱綜合報導
袁婭維開唱前3個小時才宣布確診，延期演出，氣炸歌迷。(取材自微博)
袁婭維開唱前3個小時才宣布確診，延期演出，氣炸歌迷。(取材自微博)

女歌手袁婭維日前原本要在成都舉辦音樂會，但開唱前三個小時才宣布染新冠肺炎，決定演出延期，隔天袁婭維發文道歉，表示願意賠償粉絲白跑一趟的損失；不過有網友指出，袁婭維已經不是第一次臨時取消活動，還發現她開唱前幾天還去逛街看電影，導致確診失聲，大多數粉絲被她這行為惹怒，對她的道歉並不買帳。

鳳凰娛樂報導，袁婭維原定23日要在成都舉辦音樂會，沒想到突然染疫，在開唱前三個小時才宣布取消，讓許多到場吹冷風等了好幾個小時的歌迷只能摸摸鼻子回家，甚至有工作人員要他們去買黑膠唱片，讓他們又氣又心寒，而且有許多外地的歌迷特地請假飛到成都，損失了不只金錢還有時間。

面對粉絲和網友的砲轟，袁婭維發文道歉，強調自己考慮到歌迷的身體健康，才不得已取消音樂會，也提出補償方案，稱此次因活動取消產生的交通、住宿損失，工作室將全部承擔，全額補償，盼大家能夠理解。她解釋，音樂會當天起床後嗓子就開始啞了，第一次快篩呈現陰性，緊急連絡醫師看診後發現嗓子水腫嚴重，當下她還覺得可以「撐一撐」，但到下午1點身體又開始發冷且發燒，此時再快篩變陽性了。

不料，許多歌迷對此不買帳，袁婭維還被粉絲發現她在開唱前夕外出逛街、看電影，不顧近來疫情嚴峻冒可能確診的風險，團隊也沒有勸阻，最終演變成這樣最壞結果，卻是歌迷承擔，讓人失望到想脫粉。

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