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任嘉倫無端躺槍？爆婚內出軌 怒斥荒謬

記者杜沛學／綜合報導
任嘉倫近幾年演出不少爆款電視劇。(取材自微博)
任嘉倫近幾年演出不少爆款電視劇。(取材自微博)

有狗仔爆料：「中國某當紅一線小生離婚，曾在老婆孕期出軌。提示三個字、曾連著上春晚。」登上微博文娛榜熱搜第一名，曾被指「英年早婚」的當紅小生任嘉倫「躺槍」被點名，名字成為熱搜第二名，工作室緊急發文澄清，怒斥：「無端躺槍，荒謬至極。」

爆料中指出：「曾高調官宣結婚生娃的某當紅一線小生偷偷離婚兩年了！私下在多個場合表示過自己離異，還末離婚時，這位男演員就曾在老婆孕期內出軌，還被對方老公抓包警告，公司花了大價錢，才幫他擺平，人前曬娃，人後出軌，果然深情人設都是演出來的。」

33歲的任嘉倫因出演「大唐榮耀」在戲劇圈開始嶄露頭角，卻在事業正要走上坡時，2017年公布戀情，2018年又宣布已為人父。據悉，任嘉倫的妻子為聶歡，曾在電視劇「通天狄仁傑」中飾演冷月。不過「英年早婚」並未影響他的演藝事業發展，接連以「錦衣之下」、「周生如故」等戲人氣暴漲，對於妻子、孩子的話題也都相當低調。

因任嘉倫形象很好，對於被指是爆料中的男主角，許多評論也替他說話，「為什麼『當紅一線小生離婚曾婚內出軌』的瓜會落到任嘉倫頭上？任嘉倫從不避諱承認他有家庭有愛人，還把妻子保護得很好，他也在事業和愛情裡選擇愛情，愛情觀這麼正的一個人怎麼會出軌呢？」

任嘉倫「英年早婚」，他的妻子是演員聶歡。(取材自微博)
任嘉倫「英年早婚」，他的妻子是演員聶歡。(取材自微博)

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