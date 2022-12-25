任嘉倫無端躺槍？爆婚內出軌 怒斥荒謬

任嘉倫近幾年演出不少爆款電視劇。(取材自微博)

有狗仔爆料：「中國某當紅一線小生離婚，曾在老婆孕期出軌。提示三個字、曾連著上春晚。」登上微博 文娛榜熱搜第一名，曾被指「英年早婚」的當紅小生任嘉倫「躺槍」被點名，名字成為熱搜第二名，工作室緊急發文澄清，怒斥：「無端躺槍，荒謬至極。」

爆料中指出：「曾高調官宣結婚生娃的某當紅一線小生偷偷離婚兩年了！私下在多個場合表示過自己離異，還末離婚時，這位男演員就曾在老婆孕期內出軌，還被對方老公抓包警告，公司花了大價錢，才幫他擺平，人前曬娃，人後出軌，果然深情人設都是演出來的。」

33歲的任嘉倫因出演「大唐榮耀」在戲劇圈開始嶄露頭角，卻在事業正要走上坡時，2017年公布戀情，2018年又宣布已為人父。據悉，任嘉倫的妻子為聶歡，曾在電視劇「通天狄仁傑」中飾演冷月。不過「英年早婚」並未影響他的演藝事業發展，接連以「錦衣之下」、「周生如故」等戲人氣暴漲，對於妻子、孩子的話題也都相當低調。