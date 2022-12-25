「護衛者」聚焦鄰里 看基層員警生活

「護衛者」由張豐毅(左)、王櫟鑫(右)等人演繹老中青三代基層警察。(取材自微博)

電視劇「護衛者」熱播中，由張豐毅、王媛可、王櫟鑫主演，講述「老中青」三代基層警察 的工作、生活和情感日常。

新快報報導，「護衛者」講述一個基層派出所推動城市基層綜合治理創新的故事，導演 朱定忠表示，有別於刑偵劇、情節劇等具有「特殊性大事件」的公安 題材，該劇講述的是與百姓生活息息相關的小故事，「小到家庭情感糾紛、鄰里之間矛盾，傳遞的是群眾事無小事、警民一心才能確保平安的理念」。

朱定忠透露，劇中用到了實物警服警帽、警車警具，在攝影棚中蓋了個2000多平方米的實景派出所，找了現任在職民警參與拍攝，並且有20多個小區、50多戶居民家庭參與演出。編劇衣向東介紹，劇中所有故事都是根據生活中的真實事件改編，人物基本都有原型，在創作過程中，從公安廳廳長到普通民警，他先後採訪了160多人。

張豐毅在劇中飾演能力出色、從警多年的老警員周建斌。作為資深社區民警，周建斌顛覆了愛說教的「老師傅」形象，反而看起來嘻哈不羈，卻在幾十年的民警生涯中練就硬核本領，被譽為轄區「活地圖」，遇到好苗子後把看家本領傾囊相授。

據報導，王媛可在劇中飾演新橋派出所所長陳曉靜。該角色臨危受命，空降所長一職，在任職過程中經歷質疑、挫折，帶領同事們克服困難，最終獲得大家的讚賞與肯定；而劇中一心想當破案英雄、最終成長為社區好民警的王吉祥一角，則由青年演員王櫟鑫飾演。