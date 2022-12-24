王鶴棣「浮圖緣」再披古裝演跩男神 為陳鈺琪改變

王鶴棣古裝新戲將播出。（圖：愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站12月27日開播由王鶴棣、陳鈺琪主演的古裝愛情輕喜劇「浮圖緣」。以「蒼蘭訣」晉升為95後「古裝男神」的王鶴棣，再度以帥氣古裝造型登場，化身又帥又跩的男主角「肖鐸」，個性忍辱負重，攀至權傾朝野，只為了抓住兇手為弟弟復仇；他貌似心狠手辣卻在遇到陳鈺琪飾演的「步音樓」後放下仇恨，得到救贖。

而「迷霧劇場 」家庭懸疑劇「回來的女兒」本周開播，由「天才基本法」張子楓、「瑯琊榜」飾演「荀皇后」的梅婷主演。講述張子楓飾演的孤兒陳佑希，為了找尋從小一起長大卻莫名失蹤的好友小秀，陰錯陽差成為李家消失13年的女兒；而李家就是小秀失聯前當保母的雇主。

開播劇情懸疑刺激，張子楓在調查好友行蹤時，被戴頭套的神秘男子拖進廢棄房屋，差點遭到侵犯。張子楓受訪時坦言，拍攝這部戲最大的難點就是被打的戲；另外，劇中張子楓在家也被懷疑，在浴室洗澡洗到一半突被拉開浴簾，梅婷假裝關心問「水夠熱吧」，但直勾勾的恐怖眼神和笑裡藏刀的表情，令人不寒而慄。

曾與張國榮合作電影 「紅色戀人」而奪下開羅國際電影節最佳女演員的梅婷，在「回來的女兒」劇中有個智能障礙的兒子，外表看似慈母，但張子楓一出現，她的眼神丕變，每個舉動都讓人無比窒息。

梅婷(中)大飆演技。（圖：愛奇藝國際站提供）

除了浴室突襲，梅婷藉故找「女兒」一同睡覺，兒子跑了進來睡地板，張子楓悄悄向兒子打聽小秀，沒發現梅婷根本全程張著眼偷聽兩人對話。接著梅婷更跟蹤張子楓，故意出現在對方面前，露出暗藏深意的微笑，還直接找到了孤兒院。張子楓的真實身分在第二集就曝光，但是梅婷卻沒有刻意拆穿。

毛骨悚然的諜對諜劇碼，讓劇迷直呼：「看得頭皮發麻」、「光眼神就夠嚇人」。張子楓也在幕後受訪時說，和梅婷對戲確實感受到了壓迫感，很有對峙感，「拍的時候就會起雞皮疙瘩！」「回來的女兒」在愛奇藝開播24小時，熱度已經突破7000。