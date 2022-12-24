中國狗仔爆：當紅一線小生婚內出軌 3字男星被點名怒斥

任嘉倫演出「錦衣之下」人氣暴漲。（圖：中天娛樂台提供）

中國有狗仔爆料：「某當紅一線小生離婚，曾在老婆孕期出軌。提示三個字、曾連著上春晚。」登上微博 文娛榜熱搜第一名，曾被指「英年早婚」的當紅小生任嘉倫「躺槍」被點名，名字成為熱搜第二名，工作室緊急發文澄清，怒斥：「無端躺槍，荒謬至極」。

爆料中指出：「曾高調官宣結婚生娃的某當紅一線小生偷偷離婚兩年了！私下在多個場合表示過自己離異，還末離婚時，這位男演員就曾在老婆孕期內出軌，還被對方老公抓包警告，公司花了大價錢，才幫他擺平，人前曬娃，人後出軌，果然深情人設都是演出來的。」

33歲的任嘉倫因出演「大唐榮耀」在戲劇圈開始嶄露頭角，卻在事業正要走上坡時，2017年公布戀情，2018年又宣布已為人父。不過「英年早婚」並未影響他的演藝事業發展，接連以「錦衣之下」、「周生如故」等戲人氣暴漲，對於妻子、孩子的話題也都相當低調。

因任嘉倫形象很好，對於被指是爆料中的男主角，許多評論也替他說話，「為什麼『當紅一線小生離婚曾婚內出軌』的瓜會落到任嘉倫頭上？任嘉倫從不避諱承認他有家庭有愛人，還把妻子保護得很好，他也在事業和愛情裡選擇愛情，愛情觀這麼正的一個人怎麼會出軌呢？」