我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

過冬至 趙麗穎在劇組包餃子 黃曉明帶兒子陪爸媽

​​娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎冬至劇組包餃子。（視頻截圖）
趙麗穎冬至劇組包餃子。（視頻截圖）

日前冬至，許多明星藝人紛紛在個人的社交平台上曬出自己的美照，當天趙麗穎工作室也在分享一段視頻，是她在劇組包餃子的畫面，並為此配文：「歲寒冬至，添衣送暖，常安常樂！掉落一支應景小花絮，和@趙麗穎一起來包個福氣滿滿的餃子吧！」一時間也受到了網友們的廣泛關注。

網易報導，畫面中的趙麗穎身穿古裝戲服，外搭毛茸茸的的白色外套，工作人員也問她是否要包幾個餃子，穎寶在略加思索之後，也爽快的答應了。只見她挽起了袖子，正低著頭特別認真的包著餃子，臉上也始終掛著燦爛的笑容。

趙麗穎包餃子的技術也十分嫻熟，她還貼心表示，包一個的話不夠，要多包幾個可以分享。不過，當她挽起自己的衣袖時，手臂上有一個特別明顯的疤痕，相信這也是在拍戲的過程中留下的。

黃曉明曬出和兒子包餃子的照片。（取材自微博）
黃曉明曬出和兒子包餃子的照片。（取材自微博）

此外，黃曉明也罕見曬出了自己和兒子「小海綿」還有父母一起包餃子的照片，並配文：「冬至大如年，今天和家人、同事們一起包餃子慶團圓，祝大家冬至福至！」一時間也受到了網友們的廣泛關注。

畫面中的黃曉明戴著髮箍，臉上有鬍子渣，與平日帥氣模樣相差甚遠，他在媽媽指導下，認真包著餃子，黃曉明的爸爸則在一旁擀餃子皮，小海綿也出現在鏡頭裡，他挽起袖子學爺爺認真擀皮。黃曉明特意為小海綿打上馬賽克，身高也已到爸爸腰部。

餃子皮 黃曉明 趙麗穎

上一則

席琳狄翁患罕病後首發文 紀念鐵達尼主題曲永恆經典

下一則

張藝謀恩師 「大紅燈籠高高掛」編劇倪震84歲逝世

延伸閱讀

黃曉明世紀復合Angelababy？被目擊深夜直奔香閨

黃曉明世紀復合Angelababy？被目擊深夜直奔香閨
黃曉明、Angelababy被傳復合 離婚10個月摸黑見面？

黃曉明、Angelababy被傳復合 離婚10個月摸黑見面？
看世足太激動 黃曉明扭傷脖子求藥方

看世足太激動 黃曉明扭傷脖子求藥方
看梅西拚世足冠軍太刺激 黃曉明竟扭傷脖子：求藥方

看梅西拚世足冠軍太刺激 黃曉明竟扭傷脖子：求藥方

熱門新聞

英國王子哈利。美聯社

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

2022-12-17 09:21
山姆（右）對妻子布蘭妮的一切作為表示支持。(取材自Instagram)

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

2022-12-17 08:59
劉畊宏（左）向卡達車主道歉。圖／摘自微博

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

2022-12-18 11:08
莎莉賽隆曾以「女魔頭」拿下奧斯卡影后。(取材自Instagram)

莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」

2022-12-21 00:12
鄭秀珍曾遭男友詐騙上千萬美元。（取材自微博）

「最美何仙姑」遭男友騙6000萬淪按摩妹 女星現況曝光

2022-12-17 03:22
林志玲（前右一）、AKIRA（前左二）和楊祐寧（後右一）一家合影。圖／摘自元鍋臉書

林志玲偕夫AKIRA吃火鍋 老闆聊整夜竟不知她誰

2022-12-21 13:55

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路