過冬至 趙麗穎在劇組包餃子 黃曉明帶兒子陪爸媽

趙麗穎冬至劇組包餃子。（視頻截圖）

日前冬至，許多明星藝人紛紛在個人的社交平台上曬出自己的美照，當天趙麗穎 工作室也在分享一段視頻，是她在劇組包餃子的畫面，並為此配文：「歲寒冬至，添衣送暖，常安常樂！掉落一支應景小花絮，和@趙麗穎一起來包個福氣滿滿的餃子吧！」一時間也受到了網友們的廣泛關注。

網易報導，畫面中的趙麗穎身穿古裝戲服，外搭毛茸茸的的白色外套，工作人員也問她是否要包幾個餃子，穎寶在略加思索之後，也爽快的答應了。只見她挽起了袖子，正低著頭特別認真的包著餃子，臉上也始終掛著燦爛的笑容。

趙麗穎包餃子的技術也十分嫻熟，她還貼心表示，包一個的話不夠，要多包幾個可以分享。不過，當她挽起自己的衣袖時，手臂上有一個特別明顯的疤痕，相信這也是在拍戲的過程中留下的。

黃曉明曬出和兒子包餃子的照片。（取材自微博）

此外，黃曉明 也罕見曬出了自己和兒子「小海綿」還有父母一起包餃子的照片，並配文：「冬至大如年，今天和家人、同事們一起包餃子慶團圓，祝大家冬至福至！」一時間也受到了網友們的廣泛關注。

畫面中的黃曉明戴著髮箍，臉上有鬍子渣，與平日帥氣模樣相差甚遠，他在媽媽指導下，認真包著餃子，黃曉明的爸爸則在一旁擀餃子皮 ，小海綿也出現在鏡頭裡，他挽起袖子學爺爺認真擀皮。黃曉明特意為小海綿打上馬賽克，身高也已到爸爸腰部。