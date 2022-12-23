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F4當年暴紅有心結 吳建豪認因成員存在不信任感

​​娛樂新聞組／綜合報導​
吳建豪回憶當年F4暴紅，卻造成成員間不信任。（取材自微博）
吳建豪回憶當年F4暴紅，卻造成成員間不信任。（取材自微博）

綜藝節目「我們的滾燙人生」大受歡迎，而在最新一集中就講到昔日男子團體F4紅遍亞洲的經過，而身為成員之一的吳建豪（VanNess）回憶起當時暴紅的狀態，原來在沒有準備好面對暴紅的情況下，造成很大的影響，甚至到最後成員之間存在不信任感。

香港01報導，在節目中，多位哥哥一同圍爐談天說地，期間任賢齊提到當年「流星花園」紅遍亞洲，讓男子團體F4暴紅，當下應該承受許多壓力吧？

對此，身為成員之一的吳建豪表示：「壓力歸壓力，但那時候就是可能我覺得沒有任何人準備好，我們會有這麼大的一個反應。對於所有的觀眾，包括公司、我們，我覺得他們也不懂得怎麼樣去教導我們、去帶著我們走這條路，以致造成我們大家最後其實反而也還滿大的影響，對於對方也有很多的不信任。壓力來的時候，可能會覺得越來越沒有自由，或者家裡的壓力也越給越多，可能突然你知道太紅了。」多位哥哥一同圍爐談天說地。

事實上，另一成員朱孝天年初時曾在節目中講到當年F4只是被硬湊成團隊，所以一直以來壓力都非常大，他表示：「如果當時真的讓我們都有安全感，然後彼此信任的話，我覺得現在可能會不一樣。」

而言承旭亦曾在節目中坦承F4之間，當時是存有心結。

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