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張藝謀恩師 「大紅燈籠高高掛」編劇倪震84歲逝世

​​娛樂新聞組／綜合報導​
「大紅燈籠高高掛」編劇倪震逝世。（取材自微博）
「大紅燈籠高高掛」編劇倪震逝世。（取材自微博）

演藝圈又殞落一顆星！中國知名編劇倪震日前驚傳離世，享壽84歲。倪震是導演張藝謀的老師，生前有許多電影編劇作品，包括曾獲奧斯卡金像獎最佳外語片提名提「大紅燈籠高高掛」、「紅粉」、「鴉片戰爭」等片。媒體引述南京藝術學院研究員余泳的微博，透露北京電影學院的教授倪震過世，不過未透露死亡原因，多數網友猜測可能與感染新冠有關。

「大紅燈籠高高掛」是鞏俐代表作之一。（取材自微博）
「大紅燈籠高高掛」是鞏俐代表作之一。（取材自微博）

倪震知名導演張藝謀、陳凱歌都是他的學生，曾根據蘇童的小說「妻妾成群」改編「大紅燈籠高高掛」電影劇本，由張藝謀導演、鞏俐主演，並由台灣名導侯孝賢、張文澤監製，獲得威尼斯最佳導演銀獅獎、英國電影學院最佳外語，以及第64屆奧斯卡金像獎最佳外語片提名。倪震這一生轟轟烈烈，永存影迷心中。

倪震1938年在上海出生，是中國電影理論學者、劇作家，任教於北京電影學院，生前著有「探索的銀幕」、「改革與中國電影」及「北京電影學院物語─第五代電影前史」（日文版）等作品，包含名導張藝謀等許多華人導演都是其門生。

由於倪震死訊來得突然，也未公布死因，引發網路猜測死因是確診新冠肺炎，微博許多網友批：「編劇倪震去世，然而統計數據依然是零死亡，這種掩耳盜鈴的，只能破壞公信力 」。

電影 導演 北京

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