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母染疫亡93歲父高燒多日 「琅琊榜」男星慟訴無助

娛樂新聞組／綜合報導
王勁松發文稱媽媽因疫情去世，93歲的父親也發燒多日。（取材自微博）
王勁松發文稱媽媽因疫情去世，93歲的父親也發燒多日。（取材自微博）

中國新冠疫情升溫，曾在「琅琊榜」中飾演「言侯」的55歲男星王勁松，日昨發文悲痛表示「媽媽被疫情帶走了」，並透露父親也發高燒多日了。

綜合媒體報導，王勁松在微博發文：「每天的這個時間，是我跟媽媽視頻的時間。媽媽被疫情帶走了，這個電話，再也撥不通了。」隨後，他在評論區透露93歲的父親也發燒了四天：「無助地等待，相信他能熬過去。」大批網友湧入留言安慰打氣：「一定可以的」、「王老師節哀！」留言數超過5萬則。

早前在6月底，王勁松陪著高齡89歲的母親從徐州到南通看病，車程將近六小時，身邊也沒有助理同行。當時他在醫院被粉絲認出，也親切回應簽名，陪母親看完病後再度驅車回到徐州，沒想到半年後母親竟染疫離世。

對於網友的安慰，王勁松統一回覆：「謝謝你們每一個人給我的溫暖，希望大家多關注下身邊的老人，醫療資源藥物儘量先留給兒童和老人，老人大多有基礎病，感染之後是有生命危險的」。

王勁松演技精湛，年少時從話劇團發跡，後在影視劇中多演出配角，參演作品有「琅琊榜」、「大軍師司馬懿之軍師聯盟」、「鶴唳華亭」等，並榮獲華鼎獎最佳男配角獎、華鼎獎最佳男主角獎、金鷹獎最佳男演員獎，演技備受業界肯定。

疫情 微博

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