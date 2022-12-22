澳門電影電視節 章子怡導演影后雙喜 王凱劉亦菲視帝后

章子怡憑藉「我和我的父輩」之「詩」，獲澳門國際電影節最佳導演、最佳女主角兩項大獎。（取材自微博）

14屆澳門 國際電影 節暨第13屆澳門國際電視節頒獎典禮日昨舉行，女星章子怡憑藉「我和我的父輩」之「詩」獲得電影節最佳導演、最佳女主角兩項大獎；王凱憑藉「大江大河2」宋運輝一角獲最佳男主角，劉亦菲 憑藉「夢華錄」趙盼兒一角獲最佳女主角獎。

王凱獲澳門國際電視節最佳男主角獎。（取材自微博）

新浪娛樂報導，章子怡、劉亦菲、王愷等明星當晚都盛裝出席頒獎典禮，章子怡以一襲深藍色禮服現身，低胸設計半露渾圓美胸，下半身開高衩，凹凸有致S曲線一覽無遺，完全看不出已經43歲。而「神仙姐姐」劉亦菲則是穿上一襲天藍色的飄逸禮服，小露酥胸又仙氣十足。

劉亦菲獲澳門國際電視節最佳女主角獎。（取材自微博）

網友曬出兩人圖片，眾人都驚呼「章子怡這臉蛋絕了…真大美女」、「章子怡的臉和身材真的沒有拉垮過」、「劉亦菲太美了吧，仙女就是仙女」、「劉亦菲是不是18啊，膠原蛋白滿滿」、「兩個人都好美啊，狀態都好絕」。

章子怡獲獎後，當晚在微博發文：「冬至前的溫暖，謝謝澳門國際電影節的厚愛，努力會讓人持續發光！ 晚安，我和我的獎盃！」

劉亦菲也曬出獎盃，發文感謝：「謝謝澳門電影電視節對盼兒這個角色的認可，很好的新年禮物，感謝楊陽導演、黃一欽老師、劉氫老師，和夢華錄全體工作人員，感謝！」